Este martes, el dúo de Andy y Lucas visitaron el espacio de Pablo Motos en El Hormiguero con el objetivo de promocionar su gira de despedida: ‘Nuestros últimos acordes’.

Lucas, de ‘Andy y Lucas’, se derrumba en ‘El Hormiguero’ al confesar su operación de nariz: “Me avergonzaba” / Antena 3

De hecho, el tour promete alargarse más de lo esperado gracias a la excelente acogida que ha tenido por parte del público. Si bien en un principio estaba pensado para que fuera un pequeña gira, lo cierto en que en los últimos meses han recorrido más de 30 ciudades con el cartel de “entradas agotadas” en lugares tan emblemáticos e importantes como el Wizink Center (en actual Movistar Arena).

Sin embargo, lo que debía ser una entrevista alegre y distendida, terminó con Lucas rompiendo a llorar al recordar su fallida intervención estética con la que en su día acaparó infinidad de titulares. El cantante en su principio lo negó, pero ahora ya se anima a hablar abiertamente sobre ello e incluso a hacer autocrítica.

“Me he sentido culpable por ello”

Asimismo, cuando la polémica saltó el cantante gaditano acudió al programa de Ana Rosa Quintana, TardeAR, negando lo que era más que evidente: el cambio y aspecto de su nariz. “Que yo no me he hecho nada en la cara, te lo prometo. No sé, de verdad... No sé si me está cambiando la figura, no sé, pero te lo prometo que no me he hecho nada” aseguraba Lucas.

Finalmente, ha confesa la verdad alegando que este tiempo no ha sido nada fácil para él: “Me avergonzaba... Tengo hijos, una madre que le ha dado un ictus... Se han escrito cosas en redes sociales que son maquiavélicas, cosas de drogas...”, añadía sin evitar romperse a llorar y recibiendo el consuelo de su compañero Andy. "En la vida hemos nacido para hacer las cosas que nos venga en gana. Me hice una cosa estética en la nariz. Me quitaba las gasas, no me puse las cremas... No hice caso a los médicos”, reconocía entonando el mea culpa sobre el resultado de la operación.

Por último, Lucas concluye el tema con una profunda reflexión: “En la vida hemos nacido para hacer lo que a cada uno nos place y hacer lo que quiera. A mí lo que más me duele es ir a un restaurante y que la gente se acerque a mi mesa y diga un disparate delante de mis hijos. La educación y los valores tienen que estar por encima de todo”.