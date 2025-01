Joaquín Sánchez revive en ‘El Hormiguero’ su boda con Susana Saborido en Las Vegas: “Cuando la veo de blanco...”

El próximo miércoles, 15 de enero, el ex-futbolista Joaquín Sánchez estrena su docurreality El capitán en América en Antena 3, en el que muestra su viaje a América del Norte junto a su mujer y a sus dos hijas.

Asimismo, el ex-jugador del Betis acudió al programa de Motos, El Hormiguero para presentar este nuevo formato junto a su esposa, Susana Saborido, y sus dos hijas, Daniela y Salma, de 18 y 14 años. Y lo cierto es que la entrevista fue más un aluvión de anécdotas en pequeñas dosis que ellos mismos encadenaban que una charla pregunta-respuesta, el rostro de Pablo Motos, presa de la risa en prácticamente toda la conversación, lo evidenciaba.

Sin embargo, también hubo hueco para lo emotivo. Una de las aventuras que el matrimonio vivió fue uno de esos estereotípicos acontecimientos que tienen lugar en la imaginación de todo aquel que piensa en coger un avión rumbo a la emblemática ciudad de los casinos. Dudaba el conductor del espacio, que no sabía si preguntar por este hecho o dejar que fueran los telespectadores quienes lo descubrieran. Y no pudo más: “¿Os casasteis en Las Vegas?”.

“Pero Pablo, ¡como una magdalena!”

La respuesta fue un sí que todos celebraron en plató. “¿Cómo fue? ¿Te declaraste?”, preguntó Motos, respondiendo afirmativamente el exfutbolista y saltando al instante su esposa: “¿Tú te declaraste?”. En seguida lo recordó. “Fíjate lo importante que fue para ella, que ni se acuerda, tío”, vaciló Joaquín.

“Me dijiste que me volviera a casar contigo, pero no me dijiste lo enamorado que estabas de mí durante tantos años”, replicó Susana, irrumpiendo Salma en la conversación, quien deslizó que sí que se declaró, que lo hizo en la boda. “Creo que es uno de los capítulos donde...”, iniciaba el ex-capitán, visiblemente emocionado, haciendo un pequeño hincapié en el contexto de la situación: “Parece una tontería porque allí las iglesias son muy pequeñas y te dan quince minutos”.

"Cuando la veo entrar vestida de blanco...”

Pero no era una tontería. “Yo estoy esperando a mi mujer con mis dos niñas y, cuando la veo entrar vestida de blanco...”, expresa, incapaz de terminar la frase y haciendo breve el resumen de su emoción y de cómo las lágrimas brotaban de felicidad en sus ojos: “Pero Pablo, como una magdalena. De decir: ‘¿Me está pasando esto?’”.

Según piensa el futbolista, en ese capítulo se aprecia la esencia de su familia. “Se ve lo que somos. Hemos intentado vivir con mucha energía el día a día. Creo que el público se va a sentir muy identificado”, sentencia. Se quieren allí y aquí. Esta vez, lo que pasó en Las Vegas no se quedó en Las Vegas.