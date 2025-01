No corren buenos tiempos para el clan Pantoja. Si hace unos días se descubría que Anabel Pantoja había sufrido un duro revés al ser ingresada su hija en el hospital materno infantil de Gran Canaria por un problema cuyo origen aún se desconoce.

Muchas han sido las especulaciones sobre las razones de su estado y sobre cómo evoluciona la pequeña Alma, de solo 40 días de vida. Sin embargo, Anabel y su novio, David Rodríguez han estado acompañados en todo momento de sus familiares y amigos, dada la aparente gravedad de la situación de la niña.

Jessica Bueno lanza un inesperado mensaje a Anabel Pantoja por el preocupante estado de salud de su hija: "A ninguna madre le gustaría" / Europa Press

El hermetismo es máximo y las especulaciones aumentan con el paso de los días. Aunque por ahora, ninguna de las personas que ha viajado hasta Gran Canaria ha contado nada sobre cuál es la situación de la niña.

Jessica Bueno, expareja de Kiko Rivera ha querido pronunciarse también al respecto y mandar todo el apoyo a la familia Pantoja ante la difícil situación.

Mensaje inesperado

Jessica Bueno ha vuelto a subirse a una pasarela después de un año sin desfilar. Lo ha hecho en el certamen 'We love Flamenco' en su tierra natal, Sevilla, y como no podía ser de otra manera ha estado arropada en este regreso tan especial por su pareja, Luitingo -que recientemente la sorprendía regalándole un romántico viaje a México para celebrar su primer aniversario de relación-, sus tres hijos -Francisco, fruto de su relación con Kiko Rivera; y Jota Jr. y Alejandro, con Jota Peleteiro- y sus padres, orgullosos en primera fila del 'front-row' del arte que ha derrochado la modelo desfilando con trajes de flamenca.

Demostrando lo enamorado que está de la andaluza, el cantante la sorprendía subiéndose a la pasarela al final del desfile para entregarle un enorme ramo de rosas, que Jessica agraceía muy emocionada abrázándose a su novio, con el que ha recuperado la sonrisa y la felicidad tras su traumática separación del exfutbolista en noviembre de 2022.

Jessica Bueno lanza un inesperado mensaje a Anabel Pantoja por el preocupante estado de salud de su hija: "A ninguna madre le gustaría" / Telecinco

Una reaparición en la que la ex de Kiko Rivera se ha pronunciado sobre el complicado momento que atraviesa Anabel Pantoja por el ingreso hospitalario de su hija Alma con apenas mes y medio de vida: "A ver, es un tema muy delicado y solo espero que tanto ella como su pequeña estén bien". Es que no sé tampoco qué ha pasado, entonces estaremos a la espera de ellos" ha añadido, reconociendo que no tiene más información de lo que han transmitido los medios de comunicación en los últimos días.

Emocionada, Jessica ha confesado que "a ninguna madre le gustaría estar en su lugar" y -aunque ha revelado que no tiene relación en la actualidad con ella- no ha dudado en mandar a la influencer "muchísimo ánimo" y fuerza en este delicado trance en el que la preocupación por su bebé es máxima.

Fiel a su discreción, la ex de Kiko ha comentado que le parece lógico que tanto el Dj como Isabel Pantoja e Isa Pi hayan viajado de urgencia a Canarias para estar al lado de Anabel. "Claro, qué menos. Al final la familia es el mayor apoyo" ha asegurado, sin confirmar si ha podido hablar con el padre de su hijo Fran para interesarse por el estado de la pequeña.