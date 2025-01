La e-xparticipante de MasterChef Junior de la edición 2017, Natalia Jiménez, atraviesa un fuerte contratiempo de salud tras recibir su último diagnóstico.

La influencer Natalia Jiménez, ex-concursante de ‘MasterChef Junior’, anuncia que tiene cáncer / TVE

De hecho, la influencer cuenta con más de medio millón de seguidores solo en Tik Tok, ha dado a conoce que padece cáncer de sangre: “Siento que no me lo merezco, nadie se lo merece, pero yo tengo 20 años y ya he pasado más de la mitad de mi vida yendo y viniendo del hospital por la anorexia”, comienza diciendo visiblemente emocionada.

“Ahora, en el momento que mejor estaba, en el que más feliz era, en el que por fin tenía una relación sana, una buena relación con mi familia... Me acabo de comprar un piso y me viene esto”, añade al borde de las lágrimas. La creadora te contenido no oculta ante su comunidad de fans que siente miedo: “Tengo mucho miedo de estar entrando y saliendo de un hospital otra vez, de no disfrutar de todo lo que tengo ahora”.

No obstante, Natalia Jiménez deja claro que no piensa descuidar su labor en redes sociales para que todos sus seguidores estén al tanto de su evolución: “Supongo que hay momentos en los que no me va a apetecer nada. Intentaré, dentro de lo que cabe, mostrar la parte positiva porque supongo que hay gente que está en la misma situación o incluso peor y que lo necesita”.

“Tengo muy claro que voy a salir de esto. Todavía me está costando asimilarlo, pero en el momento en el que lo haga sé que voy a sacar fuerzas de donde sea”, concluye.