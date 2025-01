Por sus gestos y sus palabras, puede que Laporta crea que ha salido victorioso de toda la polémica por el caso Dani Olmo y Pau Víctor. Pero la realidad es que no es así. Y su comportamiento no ayuda demasiado a cambiar la percepción. El comportamiento del presidente del Barcelona está rodeado de polémica en los últimos tiempos, en parte, debido a una evidente sobreexcitación del mandamás blaugrana.

La tremenda enganchada de Laporta con la periodista de la COPE Helena Condis / Cedida

La última ha tenido lugar este mismo martes, en la rueda de prensa que ha dado Laporta para dar explicaciones sobre los sucesos de los últimos días. En este acto, Laporta se ha referido a unas declaraciones del capitán del Barcelona, Raphinha. Al respecto, ha señalado que “el capitán defendió al club, defendió su amor por el club y, en ningún caso, llegó a decir lo que sale en los medios. Vosotros lo sabéis y tú, que eres buena periodista, lo sabes”.

Laporta se refería a la periodista de la COPE Helena Condis, que fue quién le había formulado la pregunta sobre Raphinha. Entonces, Condis quiso repreguntar y dijo: “Si me permite...”.

Pero Laporta la cortó y le espetó: “Si no quiere que le conteste no le contesto. Usted ha preguntado y le he contestado”.

Y Condis trató de volver a preguntar: “Usted ha defendido la gestión, incluso ha llegado a decir que pobres los opositores”.

Y volvió a intervenir el presidente para matizar sus palabras, asegurando que lo que él había dicho era esto: “Pobre el Barça si cae en manos de según quién. De unas personas que aprovechan la oportunidad para ponerse del lado del club y sí al lado de los que nos están intentando desestabilizar”.

Laporta acusa al entorno

En la misma rueda de prensa, Joan Laporta reafirmó la existencia de "un falso relato apocalíptico" que se efectúa de los hechos "por desconocimiento o mala fe o ambas cosas". Involucró en esa campaña a gente de fuera y "de dentro del barcelonismo".

Pero el Barça funciona, aseguró Laporta. Se ha recuperado y goza de "una tesorería robusta" sin que el potencial deportivo del equipo se debilite pese a que está enfrascado en la construcción de "un estadio nuevo, no es solo chapa y pintura", y les invitó a que se unan para disfrutar de "un equipo tan competitivo y tan joven" como es el de Hansi Flick.