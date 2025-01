La última gala de GH Dúo 3 ha estado cargada de polémica y enfrentamientos. Sin embargo, estos no han ensombrecido el momento tan especial que vivió la casa: el cumpleaños de Maica. Aunque no todos estaban conformes, ya que hace pocas semanas fue el cumpleaños de otro gran hermano, Óscar Landa, y este no recibió el regalo que le fue prometido.

Un micro capta un lamentable y bochornoso momento en ‘GH Dúo’: "¿Y mi regalo?" / Telecinco

Una señal de la Conexión 24 Horas, fue la que captó el reproche del concursante, mientras Maica abría sus regalo. El pasado jueves, fue el cumpleaños de Óscar y, desde plató, su hermana Isa Landa le envió una caja azul de regalo directa para Guadalix de la Sierra. "Enseguida te llega", prometió el presentador, aunque, tres días después, ni rastro de ella ni de cuándo le harán entrega.

“Al menos podrían haberme enviado una postal"

"¿Y mi regalo?", se ha preguntando Óscar durante este fin de semana, esperanzado de recibir el presente prometido. Sin embargo, ha sido el cumpleaños de Maica quien más vítores ha recibido por parte de la organización, a juzgar por los detalles que sí han tenido con ella, y en riguroso directo.

Al final de la gala con Ion Aramendi, Maica recibió una enorme caja con regalos de sus amigas y familiares. Pero no fue el único, ya que también pudo disfrutar de unas imágenes grabadas por las popularmente llamadas 'fresis', donde Daniela y las hermanas Lucía y Silvia le enviaron unas palabras cariñosas por su día.

De hecho, mientras la joven agradecía estos dos gestos por su cumpleaños, celebrado durante la fiesta del viernes por la noche, gracias a una tarta que le pidió Óscar, cuando se escuchó el lamento de su compañero. "¿Y mi regalo Recuerdo que fue antes, pero bueno... No sé, ahí lo dejo. Al menos podrían haberme enviado una postal", se escuchó decir en la señal de Mitele Plus.

Una queja que también ha sido sonoramente expresada por buena parte de los fieles seguidores del formato de Telecinco. La audiencia del programa ha utilizado las redes sociales y la cuenta oficial de Gran Hermano para denunciar que el concursante vasco no haya recibido su regalo, después de habérselo prometido hace ya tres días. Por contra, ha sido el propio público quien, de alguna manera, ha obsequiado a Óscar como el primer salvado de esta palestra de nominados. Una información que solo conoce Dani Santos por un privilegio individual.