El reciente ingreso de la hija de Anabel Pantoja ha paralizado la mayoría de los programas de actualidad televisiva, que se han volcado a apoyar a la sobrina de Isabel Pantoja. Desde Vamos a ver, pasando por Gran Hermano DÚO o Ni que fuéramos Shhh se han centrado en el tema, queriendo mandar un mensaje de apoyo a la familia. En el programa de Ten se ha pronunciado una de las rivales más fuertes de Anabel, como es Marta Riesco.

La reportera ha querido dejar sus rencillas personales a un lado, para mandarle un mensaje de ánimo. "Yo lo he escuchado justo cuando me estaba viniendo para acá. Me he quedado fatal. Independientemente de lo que tengamos ella y yo, creo que esto está por encima de todo y lo que espero es una pronta recuperación del bebé. Me parece una noticia horrible y todo mi amor y todo mi cariño en estos momentos".

Marta Riesco rompe su silencio y habla sobre Anabel Pantoja: "Noticia horrible" / Europa Press

También ha señalado que es un tema muy delicado y que la implicación de la familia así lo ha hecho ver. "No solamente están sus primos Kiko e Isa, también ha ido Isabel. O sea que ya son palabras mayores. En estos momentos las rencillas se quedan a un lado, por supuesto. O sea, lo que yo tenga con ella en otra esfera no tiene nada que ver con lo que yo deseo, y esto está por encima de todo".

"O sea, hay cosas que son más tontas, como en mi caso con lo que ha ocurrido con ella, y esto es realmente importante, y de verdad, y lo digo sinceramente: estoy preocupada, y ojalá se recupere", ha sentenciado Riesco, visiblemente afectada por las malas noticias que le llegan por parte de la familia Pantoja y la salud de Alma.

Marta Riesco rompe su silencio y habla sobre Anabel Pantoja: "Noticia horrible" / Instagram

Las palabras de Belén Esteban

El complicado estado de salud de Alma, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, que se encuentra ingresada en la Unidad de Medicina Intensiva del hospital materno infantil de Gran Canaria, ha provocado que la práctica totalidad de sus familiares y amigos se hayan desplazado a la isla con carácter de urgencia, para estar junto a ella en este momento tan difícil.

Además de su tía, Isabel Pantoja, su hermano Agustín y sus primos Kiko Rivera e Isa Pi, la influencer ha tenido el apoyo incondicional de Belén Esteban, una de sus grandes amigas desde que coincidieran en 'Sálvame'. Tras pasar el fin de semana, la colaboradora ha vuelto a Madrid y a su puesto de trabajo en 'Ni que fuéramos Shhh', donde reaccionado por primera vez del duro trance que está viviendo Anabel Pantoja. "No sabía que había tanta gente que quería tanto a mi amiga. Increíble, me quedé muy impactada", comenzó diciendo.