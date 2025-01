Las noches de La isla de las tentaciones ha regresado a Telecinco con una octava edición llena de drama e intensidad. Esto ha llevado a que una de las parejas participantes tomara la decisión de solicitar una hoguera de confrontación a pocos días de haber comenzado su aventura en la República Dominicana.

Crisis en ‘La isla de las tentaciones’: una pareja abandona tras la insólita propuesta del programa / Cuatro

De hecho, todo ha sucedido después de que la organización del formato propusiera a los concursantes algo excepcional, que cada uno de los chicos eligiera a un compañero para reencontrarse con su novia. El elegido fue Fran que pudo volver a ver a su pareja Ana, precisamente el concursante que peor lo estaba pasando. “Yo pienso dos cosas: o está muy mal o se ha dejado llevar de más con su tentación”, decía ella ante semejante desconcierto. Una situación que terminó con la pareja marchándose del programa después de una hoguera de confrontación que dejó a los espectadores atónitos.

Adiós a ‘La isla de las tentaciones’

“Fran es mi familia, tengo la esperanza y la seguridad de que aún no ha pasado nada... Yo creo que está mal”, añadía en su particular vaticinio sobre los motivos que habrían llegado al gallego a solicitar este encuentro. “Te dije que si entrábamos aquí era para estar hasta el final, pero yo intenté conocer a la gente y en muy poquito tiempo me di cuenta de que no estaba en mi sitio. Empecé a pensar que tenían que entrar más chicas porque no me estaba tentando nadie y, al final, llegué a la conclusión de que el problema no era que no había tentaciones, sino que no las hay porque estoy más enamorado de ti que nunca”, expresaba él.

“A mí me pasa lo mismo, ya puede venir cualquiera que...”, respondía Ana para después fundirse en un romántico beso con Fran. “Eres la mujer más guapa del mundo. Me has ayudado en todo y tengo ganas de dormir y despertar contigo y formar una familia contigo, espero que tú pienses lo mismo”, concluía el concursante.

Finalmente, y como manda la tradición en el programa, Sandra Barneda les hizo la pregunta de rigor: “Os habéis dado cuenta de que estáis hechos el uno para el otro, pero tengo que haceros la gran pregunta. ¿Cómo queréis abandonar ‘La isla de las tentaciones’? ¿juntos, solos o con un nuevo amor?”. De manera casi instantánea, Ana y Fran respondieron que se iban juntos y salieron de escena de la mano.