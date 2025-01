Belen Esteban, impactada y emocionada tras visitar a Anabel Pantoja y a su hija Alma

El delicado estado de salud de Alma, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, que permanece ingresada en la Unidad de Medicina Intensiva del hospital materno infantil de Gran Canaria, ha generado que la familia y amigos más cercanos se trasladen a la isla para acompañar a la influencer en estos momentos tan complicados.

Además de su tía, Isabel Pantoja, su hermano Agustín y sus primos Kiko Rivera e Isa Pi, la influencer ha contado con el apoyo incondicional de Belén Esteban, amiga cercana de la influencer desde su paso por ‘Sálvame’. La colaboradora, tras pasar el fin de semana en Las Palmas, regresó a Madrid para continuar con su trabajo en ‘Ni que fuéramos Shhh’. Sin embargo, no dudó en compartir, visiblemente emocionada, cómo fue su experiencia acompañando a Anabel y su familia en estos difíciles días.

"No sabía que había tanta gente que quería tanto a mi amiga. Increíble, me quedé muy impactada. Ellos lo saben y están muy emocionados", comentó Belén Esteban, dejando entrever el asombro que le provocó el apoyo masivo a su amiga en la isla. “Es impresionante ver cómo la gente se ha volcado con Anabel, David y Alma. Todos en Las Palmas están siendo un apoyo increíble”, agregó.

La colaboradora también aprovechó para hacer una reflexión sobre lo verdaderamente importante en estos momentos difíciles: "Todo el mundo que ha ido allí es por una persona que se llama Alma. Yo no voy a entrar en si he estado o no con quién, lo primordial es Alma, Anabel y David", dejó claro, en respuesta a las especulaciones sobre los enfrentamientos familiares de los Pantoja.

Además, Belén Esteban no dudó en resaltar: "La gente que estábamos allí, familia y amigos, estábamos por ellos y por los abuelos de ambas partes. Merchi, la conocida, y su pareja Fernando, que ha estado allí desde el primer momento. También quiero nombrar a Antonio y Marina, los padres de David", expresó con cariño.

Belén Esteban compartió cómo todo ocurrió con rapidez: "Salgo del trabajo el viernes y voy a cenar con mi marido. Estando allí me llama Merchi y me llama Anabel. No voy a decir qué me dicen, pero yo llamo a Leandro, a Susana Bicho, a Obando y decidimos sacar un billete a las 00:30h". A pesar de la urgencia, Belén Esteban destacó la importancia de la cercanía en esos momentos. "Me vuelvo a ir el sábado que viene y vuelvo el domingo. Si a mí me pasara algo, o a mi hija o a mi marido, ni Anabel ni David me dejarían sola", confesó entre lágrimas.

La colaboradora también se mostró positiva, a pesar de la lentitud en la evolución de la situación. "He llorado, poquito a poco. Yo estoy muy positiva. A mí me ha asombrado (la actitud de Anabel) pero tienen momentos", explicó. Belén también agradeció el trabajo del equipo médico y a los familiares de los niños que se encuentran en el hospital. "Todo va muy lento, muy lento... Quiero agradecer al hospital, a los familiares de los niños que están allí. Anabel y David están agotados, pero solo quiero decir que poquito a poco, la cosa va a salir bien. Los que tienen que hablar son ellos, los amigos solo estamos para apoyar", zanjó, dejando claro que el foco debe mantenerse en el bienestar de Alma y su familia.