Alba Carrillo desvela que un jugador casado del Real Madrid la ha escrito: “No estoy hecha para ser la dos”

Alba Carrillo suele ocupar muchas portadas. En ocasiones por su labor profesional, de hecho, dentro de muy poco se la podrá ver todos los viernes a las 22:00 horas en La1 de Televisión Española, junto a Inés Hernand y Mariona Casas, en Pasa sin llamar. Además, se acaba de estrenar como colaboradora en Mañaneros, otro programa (en este caso, matutino) de La1.

Pero también es protagonista de titulares porque no se suele cortar nada al hablar. Tiene la lengua muy larga. ¡Y la va a seguir teniendo! Como ella misma afirma en Instagram.

En esta ocasión, Carillo ha desvelado que un jugador casado del Real Madrid la escribió para decirle que le encantaba. A lo que ella replicó: "Pues lo siento, pero no. ¿Y te digo por qué? Ni por ella ni por ti sino por mí, porque yo no estoy hecha para ser la dos. Yo soy la number one. Y esto lo he aprendido con el tiempo, porque yo también he sido amante, pero sé que se sufre y no quiero ser las dos".

La lengua muy larga y la falda muy corta

Tirando de una letra de Sabina, Alba Carrillo ha contestado en Instagram a una persona que había hecho un post con una foto suya y este comentario: “Cómo de loca tiene que estar para que no le haya compensado a nadie, eh”.

A lo que Carrillo respondió:

“Seguimos perpetuando la idea de que una mujer soltera es un ser, en este caso objeto, inconcluso. No puedes elegirte, no puedes priorizarte y, si eres mujer, no puedes elegir. Tienes que esperar que “te elijan”. Además, si “estás buena”, ya estamos con la puñetera carcasa, no queda otra opción, si estás sola es porque estás loca. No porque hayas decidido estarlo. Porque da por hecho este individuo que debe de haber una fila enorme de tíos como él, de puro y rascada de huevos, que se me querrían “tirar” si “estoy calladita” y no les “quemó la cabeza”. Por no entrar en el tema de la salud mental, el uso del término locura y todo eso tan manido.

Pues aviso: voy a seguir llevando la falda muy corta con mi lengua muy larga. Voy a seguir llevando escotes y leyendo mientras los llevo. Voy a seguir siendo YO”.