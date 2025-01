Fue hace un año, cuando Sergio Peris-Mencheta anunciaba que padecía una leucemia. El actor lo hizo público cuando ya estaba sometiéndose a tratamiento de quimioterapia con un mensaje en el que intentaba extraer la parte positiva, pero reconociendo lo “vulnerable, aterrorizado y pequeñito” que se sentía.

Sergio Peris-Mencheta reaparece y narra su odisea contra la leucemia: "Sano, pero con efectos secundarios “duros”" / TVE

Un año después, el que fuera uno de los actores españoles más importantes, ha contado su historia de superación en la que su hermano ha sido su donante de médula ósea y, gracias a esto, le salvara la vida: “Ha sido mi donante y me ha apoyado mucho durante todo el proceso. Gracias a él estoy vivo”, ha recalcado durante su reaparición televisiva en el programa Culturas 2. Además, Peris-Mencheta también quiso tener buenas palabras para el equipo de médicos que le ha acompañado en este proceso.

En este momento, el presentador de Traitors ya se encuentra inmerso en un nuevo proyecto profesional, 14.4, que le ha permitido dejar de pensar por momentos en la odisea contra la leucemia que, aunque ya no padece, sigue viviendo. “Estoy fuera de enfermedad, lo que sucede es que siempre cabe la posibilidad de que reaparezca”.

El actor también habló de los efectos secundarios que sufre y, concretamente, del más evidente de todos: el oscuro color de piel que tiene. “Son mucho más duros de lo que me esperaba, pero estoy contento porque estoy sano. Tengo la boca seca, no sudo, me afecta a las articulaciones y esta piel... este moreno que tengo no es del sol, sino porque la piel de mi cara, de momento, está de color minero”.

Este tono de tez es bastante habitual en las personas que se someten a un trasplante de médula y se produce porque la propia médula detecta un organismo que no es el suyo y, por ello, ataca a alguno de los tejidos del cuerpo. Su duración puede extenderse durante meses o incluso ser crónica y la padecen entre un 30 y un 70% de los pacientes.