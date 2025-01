María ‘La Jerezana’, de ‘GH Dúo’, desvela el último mensaje que recibió de Hugo Pierna

La nueva edición de GH Dúo 3 nos ha traído personalidades y famosos que ya participaron en antiguas ediciones de Gran Hermano, como es el caso de María Sánchez, conocida popularmente como ‘La Jerezana’.

Después de muchos años alejada de la televisión, la joven, que se hizo famosa por su concurso en GH 12+1 donde se enamoró de su compañero Hugo Pierna, vuelve soltera a la casa de Guadalix de la Sierra tras poner fin a su largo idilio de más de una década con el catalán.

De hecho, la noticia del fin de su relación ha dejado en shock a fans y seguidores del formato, que no presagiaban que María y Hugo atravesaban una fuerte crisis. La concursante de realities admitió que fue ella quién tomó la decisión de dejarlo, mientras que él ya habría iniciado un nuevo romance, tal y como deja caer en sus redes sociales. Además, todo apunta a que la ruptura no habría sido tan cordial como pensaban la mayoría.

“Yo hace meses que no sé nada de él”

Así lo deja entrever la propia María desde la casa de GH Dúo 3 donde ha revelado el último mensaje que recibió por parte de Hugo a pocos días de que comenzara el reality de Telecinco donde precisamente no reina la cordialidad. “Me escribió reprochándome que hubiese hablado públicamente de él”, comenta. “Yo hace meses que no sé nada de él, pero creo que sigue viviendo en Jerez. Él estaba teletrabajando pero tenía un puesto fijo y no lo va a dejar”, le dice a sus compañeros. Cabe recordar que Hugo Pierna dejó su Cataluña natal hace varios años para trasladarse a Andalucía donde formó un hogar con ella.

No obstante, lo que María no ha querido revelar es si llegó a responder a su ex-novio o si prefirió ignorar el mensaje para evitar el contacto con él. La andaluza insiste a sus compañeros en que prefiere centrarse en su concurso dentro de la casa sin pensar en lo que podrá estar pasando fuera.