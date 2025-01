El llanto de Ana Herminia en GH al enterarse de la traición de Ángel Cristo

Ana Herminia ha tenido noticias de su marido Ángel Cristo desde la casa de Gran Hermano. Y claro, lo primero que le han expuesto a la nuera de Bárbara Rey han sido las críticas de su esposo por hablar a la ligera de algo tan serio como es una agresión. La concursante acusó a su compañero Javi de violencia por unas leves palmadas en la rodilla que claramente no constituyeron más que un ligerísimo roce y su marido afeó lo que hizo.

Ahora desde plató, Ángel Cristo no dudó en reprimirle su actitud: "Si viera las imágenes, se daría cuenta de que no es como ella cree", comentaba Ángel desde el plató mientras defendía a su mujer de a expulsión. Ante la reprimenda de su marido, Ana no podía evitar las lágrimas amenazando nuevamente con marcharse e intentando explicar su reacción: "Es mi vida entera, es lo que más quiero, sabía que a él esta parte, por todo lo que hemos vivido, no le iba a gustar, pero él también sabe de algo que me pasó y que no me gusta que me invadan así". No obstante, y aunque estaba deseosa de aclararle la situación, no quiso enfrandecer el problema y lo dio por zanjado: "Lo hablaré con mi marido en casa y cuando le explique me va a entender".

Ángel, por supuesto, insistía ante las preguntas de Ion Aramendi que apoya a su mujer al 100% a pesar de su equivación. "Lo está pasando mal, no está acostumbrada a que yo no esté y de alguna manera no estamos acostumbrados a estar separados. Tiene todo mi apoyo, pero no puedo defender si se ha equivocado. Tiene todo mi apoyo, creo que si le dan la oportunidad pueden ver como Ana es capaz de enderezar la situación".

Tras la conversación con su marido, Ana Herminia se derrumbaba teniendo la oportunidad de volver a hablar con él de nuevo para aclarar su alegato desde el confesionario. "Lo estás haciendo fenomenal, das vida a la casa, eres un pilar fundamental, lo estás haciendo súper bien, sigue haciendo las cosas y no te quedes con lo que te he dicho, no le des más vueltas, las niñas están fenomenal, todo lo que te preocupaba mío ha salido bien, tienes todo mi apoyo y mi comprensión, no te juzgo por nada, sabes que te amo" le dejaba muy claro Ángel a su mujer. Ante estas nuevas palabras, Ana le agradecía a su marido la intervención y le recordaba lo importante que es para ella: "Te amo, mi amor, gracias de verdad".

¿Qué ha pasado?

Todo comenzó tras una noche difícil para Ana Herminia, quien aseguró no haber podido dormir por los ruidos provenientes de la habitación de Javier y Vanessa. Lo que parecía una simple molestia nocturna se transformó en una fuerte acusación cuando, durante una conversación en la casa, Javier tocó la pierna de Ana Herminia en medio de un reclamo. Según ella, estos "tres golpes" en la pierna le habrían dejado una marca visible. "Me dio tres golpes y me ha dejado hinchada la pierna. Esto es una agresión", afirmó Ana Herminia visiblemente alterada frente a las cámaras. Para esclarecer la situación, la producción del programa decidió mostrar las imágenes del momento en cuestión "minuto a minuto, frame a frame". En el análisis, se observaron dos toques leves en la pierna de Ana Herminia, pero nada que respaldara la gravedad de las acusaciones.

Carlos Sobera, conductor de la gala, intervino para aclarar: "No lo percibo como una agresión. Los golpes son leves, más una interacción física que una agresión intencionada." Esta declaración marcó un giro en la narrativa del conflicto. Mientras Ana Herminia mantenía su postura y cuestionaba la resolución del programa –“No me voy a inventar algo así para perjudicar a nadie”–, Javier Mouzo se mostró tranquilo tras la revisión de las imágenes. "No fue mi intención molestarla, y menos agredirla. Fue un simple gesto p