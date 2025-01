Antonio Recio es, sin duda, uno de los personajes más reconocidos de La que se avecina. El pescadero más famoso de España, aunque él reniegue de ello, ha sido un fijo en el elenco desde el principio de la ficción hasta las temporadas más modernas siempre cargado de carisma y polémica.

Jordi Sánchez desvela a qué político le daría un ‘centollazo’ como hizo Antonio Recio en ‘La que se avecina’ / Amazon Prime Video

El actor que le da vida, Jordi Sánchez, ha sido uno de los últimos protagonistas del podcast de la marca de moda The Nude Project. En este, contestó a un pequeño test en el que se mezclaban algunas historias de la serie y otras de la vida real. Nada más empezar, no titubeó a la hora de asegurar que “La que se avecina es mejor serie que Aquí no hay quien viva”.

Una de las secuencias más célebres de la serie es esa en la que Recio, descontento con la clase política, le tira un centollo a la cabeza al presidente del Gobierno en la serie. Algo que, en la vida real, haría con Santiago Abascal, aunque a lo mejor también con algún otro a tenor de su lenguaje no verbal al responder a la pregunta.

Aunque la escena del ‘centollazo’ es una de las más significativas de las que protagoniza Antonio Recio, Sánchez guarda con mejor recuerdo otra en la que acompañado de José Luis Gil se va a un club de alterne “con una mochila en mano llena de juguetes sexuales”. “Si le pudiera decir algo a Antonio Recio sería que se relajara”, agregó.

Admirador también del papel de doña Berta, Sánchez ha confesado haber tenido algún que otro momento incómodo con algunos de sus aficionados. “Lo más raro que me han pedido es una foto de mis pies desnudos”, zanjó.