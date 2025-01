La familia Pantoja está más unida que nunca ante una desgracia que les ha llegado a principios de 2025. De la alegría del nacimiento de Alma Pantoja, hija de Anabel Pantoja, a la angustia que están viviendo estos días después de que saliera la noticia de que ha tenido que ser ingresada en el hospital de urgencia. A las pocas horas, amigos y familiares de Anabel se han trasladado a Canarias para acompañarla en este duro momento.

Isa Pantoja se encuentra con Kiko Rivera: "Les da lo mismo" / Europa Press

Entre las personas que han acudido a acompañarla se encuentra su tía Isabel Pantoja y sus primos Isa y Kiko. Un rencuentro familiar que se ha producido por un motivo poco deseado pero que demuestra que ante las malas noticias sí que se ve una familia unida. Según se informó en Vamos a ver, de las primeras personas en trasladarse a Canarias ha sido Isa Pantoja.

Isa Pantoja se encuentra con Kiko Rivera: "Les da lo mismo" / Instagram

"Decidió ir el sábado y llegó a última hora de la tarde. Pasa todo el domingo junto a su prima y no se separa de ella", mencionó Alexia Rivas sobre la presencia de la pequeña de los Pantoja. También se ha hablado de la presencia de la tonadillera, con la que su hija no tiene relación, aunque no se han encontrado por el momento. "El domingo no apareció Isabel Pantoja en el hospital y solo tiene la compañía de Isa".

Con el que parece que sí ha coincidido Isa Pi es con su hermano, con el que también mantiene una cierta distancia desde hace tiempo. "A última hora del domingo, llegó Kiko Rivera, que no tiene problema en coincidir con su hermana ni su hermana con él. Ante una circunstancia tan grave, les da lo mismo y dejan a un lado las rencillas y tonterías de un plató. Lo único que quieren es apoyar a su prima".

Por el momento, no se conoce el estado de salud de la pequeña Alma, pero Kike Calleja desveló en el programa que estas horas son cruciales. "Hay esperanzas, pero todo es de forma muy lenta y tienen que esperar esas 48 horas que son clave", asegró el colaborador del programa.