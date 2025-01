Bertín Osborne y Gabriela Guillén parecen estar de nuevo a años luz de entenderse y acercar posturas, ni siquiera por su hijo en común. Hace unos días, la praguaya compartía a través de Instagram unas bonitas imágenes del primer cumpleaños del pequeño, un evento que contó con una destacada ausencia y es que Bertín no hizo acto de presencia en la fiesta de su hijo.

Sin embargo, ahora el cantante daba un paso al frente en las últimas semanas al compartir una estampa familiar en la que posa con sus tres hijas, Alejandra, Eugenia y Claudia Osborne y con su hijo Carlos, fruto de su matrimonio con Fabiola Martínez.

Gabriela Guillén confiesa el papel que jugará Bertín Osborne en la vida de su hijo: "En contacto con su padre" / Instagram

Una declaración de intenciones para su expareja con la que coincidirá en sede judicial para determinar judicialmente la paternidad del menor, que ya reconoció de facto en un comunicado emitido el pasado junio, aunque la Justicia sigue su cauce legal tras la demanda que interpuso Gabriela tras el nacimiento del niño.

A pocos días de que Bertín Osborne y Gabriela Guillén se reencuentren en los juzgados en el juicio para determinar la paternidad de su hijo, ya que la demanda que interpuso la esteticien sigue su curso legal a pesar de que él reconoció que es el padre del menor a través de un comunicado el pasado mes de junio, la actitud del cantante vuelve a situarle en el ojo del huracán mediático.

Sin embargo, además de los detalles legales sobre la paternidad del hijo que Bertín y Gabriela tienen en común, hay otro asunto que parece preocupar a la paraguaya y es el hecho de que su bebé crezca sin tener relación con su padre.

Verdadera relación

"Es una pena, aunque me gustaría que el niño creciera en contacto con su padre", expresó en una entrevista con Pronto, donde apuntó que solo intercambian "emails comentando temas sobre el niño". Estos han sido los últimos contactos que al parecer habría mantenido Gabriela Guillén con Bertín Osborne, el padre de su hijo.

Sin embargo, parece que la joven dsearía que el presentador formara parte de la vida del pequeño, "Me duele porque no todo consiste en pasar dinero, sino también involucrarse en otros aspectos de la vida de nuestro hijo. Las responsabilidades no recaen solamente sobre la madre", destacó.

Por el momento, solo cabe esperar al encuentro que ambos mantendrán en los juzgados con el fin de acreditar la paternidad del hijo de ambos por parte de Bertín. Sin embargo, aún no se sabe si el cantante estará por la labor de ejercer un rol activo en la vida de su hijo.