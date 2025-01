Anoche, el plató de GH Dúo 3 estalló tras un desafortunado comentario que protagonizaron Vanessa Mouza y Aurah Ruíz, mientras ambas intentaban defender a Javier Bouza y Ana Herminia respectivamente.

Aurah sentencia a una de las participantes de 'GH Dúo 3': "Arpía y mala" / Telecinco

La primera eliminada por la audiencia tuvo la oportunidad de expresar su opinión sobre el reciente altercado entre su marido y la mujer de Ángel Cristo Jr. Con él delante, la gallega se atrevió a criticar aspectos de su matrimonio y a llegar a verbalizar que, de ser su mujer, "me daría miedo, por una falsa acusación".

Aurah sentencia a una de las participantes de 'GH Dúo 3': "Arpía y mala" / Telecinco

“De mi marido no permito que hables”

Sin embargo, el hijo de Bárbara Rey no se alteró ante los comentarios de la gallega, pero sí otros colaboradores, como Marta Peñate y Aurah. Esta última, contraatacando hacia su pareja, que sigue dentro de la casa: "A tu marido le faltan huevos, que va sin huevos por la vida". "Aurah, no me calientes la boca...", respondió la recién expulsada. "Te la caliento. Va sin huevos", desafió la canaria, con quien ya mantuvo un enfrentamiento dentro de los muros de Guadalix de la Sierra. Sin embargo, la réplica de la cantante de orquesta fue aún más punzante y fuera de lugar: "Tu marido tiene muchos huevos, que ya te puso los cuernos unas cuantas veces".

Sin pensárselo, la participante infiltrada de esta edición se revolvió literalmente contra ella, en directo: "¡De mi marido no te permito que hables! Estamos hablando de tu marido, que está en un reality". Un incomodísimo momento que tuvo que frenar en seco el presentador y Adara, sujetándola del brazo: "¡Sin vergüenza, mala persona, arpía!".

Instante de sofoco que aprovechó Ion Aramendi para aclarar que no deberían de sacar a escena a personas que no forman parte del concurso de Telecinco: "Hablemos de las personas que están en la casa, por favor".