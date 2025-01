La tarde de del jueves, 9 de enero, estuvo marcada por una inesperada entrevista en el plató de Y ahora Sonsoles: Aramís Fuster, figura muy ligada al universo de Telecinco, realizó una impactante intervención que dejó atónitos a los espectadores y a todos los presentes.

Aramís Fuster reaparece en Antena 3 para lanzar un desesperado llamamiento: “si no tengo ni a mis hijos ni a mi madre, ¿para qué lucho?” / Antena 3

La vidente, visiblemente afectada, se sentó en el programa de Ónega para lanzar un desesperado llamamiento y grito de auxilio al abordar su dolorosa situación, ante los que considera sus últimos años de vida: "Mis hijos me tienen abandonada".

“Ya no quiero vivir”

"Te doy las gracias", expresó Aramís dirigiéndose a la presentadora Sonsoles Ónega nada más sentarse con ella, ya que era la única que le había abierto las puertas de su programa para poder compartir su importante mensaje. Con voz quebrada y entre lágrimas, continuó: "Ya no quiero vivir. Si no tengo ni a mis hijos ni a mi madre, ¿para qué lucho? No quiero sobrevivir. Estoy muy enferma y quiero, antes de irme, ver a mis hijos, aunque sea de lejos".

Aramís Fuster reaparece en Antena 3 para lanzar un desesperado llamamiento: “si no tengo ni a mis hijos ni a mi madre, ¿para qué lucho?” / Antena 3

A lo largo de su intervención, Fuster detalló la complicada relación que mantiene con sus hijos, una situación que, según ella, se extiende ya por más de dos décadas. “Mis hijos me tienen abandonada, soy su madre. Aún me duelen los puntos de haberlos parido”, afirmó visiblemente afectada, con lágrimas en los ojos y mirando directamente a cámara.

Un distanciamiento de más de dos décadas: “Tengo nietos, o eso dicen”

A lo largo del programa, Aramís explicó que no mantiene contacto con sus hijos, Karim y Aramís, desde hace más de 24 años. Aunque logró preservar cierta comunicación con su hijo mayor, Karim, la situación cambió drásticamente cuando decidió dedicarse plenamente a la adivinación, algo que supuestamente estos no habrían visto con buenos ojos: “Me siento repudiada por mis hijos. Me tienen bloqueada”, declaró con evidente pesadumbre. Además, reveló un detalle especialmente doloroso: “Tengo nietos, o eso dicen, porque no me han dejado conocerles. No sé ni sus nombres”.

Aramís Fuster reaparece en Antena 3 para lanzar un desesperado llamamiento: “si no tengo ni a mis hijos ni a mi madre, ¿para qué lucho?” / Antena 3

Cuando Fuster comenzó a ganar popularidad en televisión, gracias a sus predicciones y a su carismática personalidad, decidió volcarse de lleno en su carrera como vidente. Esta elección, según relata, nunca fue aceptada por sus hijos. Además, la colaboradora señala que el padre de su hijo mayor tuvo un papel influyente en este distanciamiento: "Yo me divorcié y la alta sociedad catalana no lo entendió", explicó, haciendo alusión a la presión social a la que se enfrentó tras su separación.

Aramís Fuster reaparece en Antena 3 para lanzar un desesperado llamamiento: “si no tengo ni a mis hijos ni a mi madre, ¿para qué lucho?” / Antena 3

Desde entonces, Karim y Aramís rompieron todo vínculo con su madre. La vidente asegura que incluso fue repudiada legalmente, un hecho que marcó un antes y un después en su vida. Durante mestos 24 años, Fuster no ha dejado de pensar en sus hijos ni un solo día: "A una madre no se la repudia de esta forma".

Aramís Fuster reaparece en Antena 3 para lanzar un desesperado llamamiento: “si no tengo ni a mis hijos ni a mi madre, ¿para qué lucho?” / Antena 3

“Solo quiero volver a verlos antes de morir”

La participación de Aramís en el programa respondía a un objetivo claro que la vidente repitió una y otra vez ante Sonsoles: realizar un último intento por reconectar con sus hijos. "Quiero recuperar a mis hijos en los últimos años de mi vida", reiteró con tanta determinación como desesperación. Consciente de su delicado estado de salud, hizo un llamamiento público para el reencuentro, una reunión para la que no alberga demasiada esperanza, ya que su desconexión con ellos ha sido tan profunda que, según relató, se enteró de la existencia de sus nietos a través de terceros. "Todo lo que hice, incluso los sacrificios más difíciles, fue por mis hijos. Solo quiero volver a verlos antes de morir", concluyó entre lágrimas, mostrando una vulnerabilidad pocas veces vista en ella, aparcando el personaje televisivo hasta el punto de conmocionar a todos los presentes.

Poco después, Sonsoles compartía con los espectadores que el programa había logrado contactar con Karim, quien declinaba en todo momento un acercamiento con su madre. Conocer este portazo dejaba en shock a la presentadora, afectada por tener que pasar el mal trago de darle la noticia a la vidente. Esta, por su parte, no podía recibirla peor, llegando incluso a desmayarse fuera de cámara.