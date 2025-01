El presentador y ex-juez de Tu cara me suena de Antena 3, Ángel Llácer continúa recuperándose de la infección bacteriana que sufrió hace casi un año, tras viajar a Vietnam.

De hecho, lo que en un primer momento parecía un simple virus estomacal derivó en una fascitis necrotizante que casi le cuesta la pierna.

Ángel Llàcer reaparece en televisión y desvela cómo se encuentra tras la infección bacteriana del año pasado: “Me tuve que despedir de mi familia” / TV3

De este modo, el showman tuvo que someterse a cuatro operaciones. "Yo quería saber todo. Me dijeron: 'Puedes perder una pierna, puedes no salir de la operación y puedes salir bien", contó en el programa de Sonsoles Ónega el pasado mes de octubre. "Yo me tuve que despedir de mi familia y personas queridas. Tienes que decir adiós a tus padres, y yo sé que lo peor para unos padres es perder a su hijo. Yo les decía, yo soy mayor, tengo 50 años, he vivido intensamente, he sido una persona divertida, me voy feliz. Quería que se quedaran con esa sensación".

Afortunadamente, todo salió bien, aunque el presentador sigue con secuelas que no termina de superar.

"Antes trabajaba mucho y ahora no trabajo"

Asimismo, el pasado mes de octubre asumió la conducción de Sóc i Seré, un concurso que los espectadores tendrán ocasión de ver en TV3 a lo largo de este 2025, sin embargo, al poco de arrancar las grabaciones el presentador tuvo que frenar, incapaz de seguir el ritmo de trabajo.

"Antes trabajaba mucho y ahora no trabajo", afirmó este sábado en el programa Col.lapse, de TV3. Según explicó el catalán, al salir del hospital sintió la necesidad de regresar al trabajo, pero a los pocos días se percató de que no estaba bien. "Solo estuve 15 días trabajando y ya comencé a ranquear". Ante esta situación, volvió al médico.

"Vuelvo a estar de baja", confesó Llàcer, después de que fuese él mismo el que pidiera el alta voluntaria. "Lo que noto mucho es que he envejecido, porque de ánimos estoy muy bien", reconoció ante el presentador Ricard Ustrell. "Lo pasado, ya ha pasado", recalcó Llàcer. "Todos, en algún momento, hemos estado rozando el otro lado, no hace falta que estemos al borde de un precipicio. Y pese a estar a punto de morir, no tengo más ganas de vivir, porque yo ya las tenía. Tengo más ganas de estar con mis amigos, que ahora tengo tiempo porque no trabajo".