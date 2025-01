GH Dúo 3 no ha podido empezar de peor manera, envuelto entre polémicas de agresión, amenazas de palizas e intentos de abandonos. De hecho, una de las últimas que ha querido abandonar la casa de Guadalix ha sido Ana Herminia, la mujer de Ángel Cristo Jr.

Ángel Cristo frustra en directo el amago de abandono de Ana Herminia en 'GH Dúo 3': "No me has decepcionado" / Telecinco

Asimismo, la pasada noche los familiares, amigos y defensores de los nominados hicieron sus alegatos en contra y a favor de quién debería quedarse o quién debería irse del programa. Sin embargo, el mensaje del hijo de Bárbara Rey dejó abatida a Ana, hasta el punto de querer abandonar el concurso.

María Patiño carga contra Telecinco por "proteger" a Ana Herminia ante su denuncia falsa en 'GH Dúo': “Es vergonzoso” / Telecinco

“Es mejor dejar de hablar del tema”

Tras la gran trifulca que protagonizaba junto a Javier Bouza, al que acusó falsamente de agresión, su marido afeó tal gesto y catalogó de "muy grave" su actuación. Algo que ella interpretó como muy negativo y solicitó al equipo de Zeppelin TV paralizar su participación, acudiendo durante la pausa publicitaria al confesionario para ejecutar su salida. Algo que logró frenar in extremis la organización, provocando una conexión a solas con Ángel Cristo: "No te quedes con lo que te he dicho al principio, en eso tienes que pasar página. Porque es mejor dejar de hablar del tema, ya lo verás fuera". Acto seguido, el ex-participante de Supervivientes ensalzó su estancia dentro de la casa.

Ángel Cristo frustra en directo el amago de abandono de Ana Herminia en 'GH Dúo 3': "No me has decepcionado" / Telecinco

"Tienes todo mi apoyo y mi comprensión"

"Lo estás haciendo fenomenal, das vida a la casa. Eres un pilar fundamental de la casa y lo estás haciendo super-bien", expuso desde plató ."Tienes que cambiar el chip y volver a ser la Ana alegre. Es que estás llevando la casa y el concurso. ¡Disfruta! Te estoy viendo todo el tiempo", añadió, sacándole las lágrimas de emoción.

Para finalizar, Ángel Cristo Jr. intentó tranquilizar a Ana Herminia, evitando que esta abandonara el concurso: "Tienes todo mi apoyo y mi comprensión. No te juzgo, sabes que te amo. No me has decepcionado, solo que cuando se comete un error se pide perdón y se sigue para adelante".