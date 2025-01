La última gala del jueves de GH Dúo estuvo marcada y protagonizada por un lamentable incidente, en el que Ana Herminia acusaba falsamente a Javier Mouza de haberla agredido.

De hecho, la mujer de Ángel Cristo Jr. aseguró que el concursante gallego le había golpeado varias veces en la pierna. Algo rotundamente falso, a juzgar por las comprobaciones pertinentes de la organización y tras un examen especializado a la concursante. Tras esto, se proyectó un vídeo con la secuencia al completo, que tumbaba por completo la acusación de Ana Herminia.

Ante lo sucedido, Carlos Sobera le pidió a Ana Herminia que no frivolizara con un tema tan delicado y condenó lo sucedido. Sin embargo, la mujer de Ángel Cristo Jr. no se sintió conforme con este desenlace, por lo que insistió que se había sentido "agredida" y estuvo a punto de abandonar el reality show.

María Patiño carga contra Telecinco por "proteger" a Ana Herminia ante su denuncia falsa en 'GH Dúo': “Es vergonzoso” / Telecinco

"Es una situación vergonzosa y muy grave”

En Ni que fuéramos shhh no solo han criticado la falsa acusación de la concursante, sino también las escasas consecuencias que la dirección de GH Dúo tomó ante un hecho tan grave. "Ana Herminia quiso hacer ver que Javi le había pegado, pero yo he visto el vídeo tres veces y no pasa eso. Eso sí que me parece feo", ha afirmado Belén Esteban en un primer momento.

Tras esto, ha sido María Patiño la que ha arremetido contra la actuación de GH Dúo y de Mediaset: "Es una situación vergonzosa y muy grave porque la televisión se tiene que adaptar a los tiempos. Algo que antes podía ser solo un juego, hoy ya no lo es", ha expresado la presentadora de Ni que fuéramos shhh, criticando que un colaborador de Telecinco ha afirmado que "Ana Herminia da juego porque hace show".

"Inventarse una agresión es de todo menos show. Si ese es el juego para algunos, desde luego que no es la televisión que yo quiero. Si hay algo que a mí realmente me agrede son las denuncias falsas, sobre todo cuando vienen de boca de una mujer. Eso hace mucho daño a otras mujeres y ese no es ni mi show ni mi juego", ha sentenciado Patiño, que esperaba que la organización de GH Dúo expulsase disciplinariamente a Ana Herminia.

"Esta señora debería de estar en la calle, pero es la protegida. Ella sigue salvada, por lo que la están protegiendo. Entiendo que hay personajes que en esta profesión nos dan de comer, pero esto no es ningún juego. Hay veces en las que hay que parar el juego", ha afirmado con rotundidad la presentadora de Canal Quickie.