Tras el parón navideño, La Revuelta ha regresado con una nueva temporada, en la que tan solo quedaban ellos por pronunciarse públicamente de forma explícita de la polémica en la que se vio envuelta su compañera Lalachus por la estampa de la vaquilla del Grand Prix durante las Campanadas de TVE.

Jorge Ponce se ríe de la polémica con Abogados Cristianos y Lalachus: “Juristas Budistas, Musulmanes Fiscales...” / TVE

Asimismo, el conflicto surgió cuando la humorista mostró una estampa modificada del Sagrado Corazón de Jesús desencadenando la furia de algunas asociaciones como Hazte Oír o Abogados Cristianos, así como de personajes públicos como Javier Tebas. De hecho, por la escena han sido demandados la propia Lalachus como su compañero David Broncano y el director de RTVE, José Pablo López.

“Ha vuelto de forma más afinada el Timo de la Estampita”

En su sección del jueves, Jorge Ponce, colaborador y coproductor del formato, cogió el toro por los cuernos y se decidió a contestar a la denuncia con la ironía que le caracteriza. “Hay muchas estafas ahora mismo. Incluso ha vuelto de forma más afinada el Timo de la Estampita", comenzó mientras que el público ya empezaba a darse cuenta de por dónde iban a ir los tiros.

“Ahora lo han afinado un poco y el timo ahora consiste en una asociación que te dice que con una estampita han ofendido tus creencias y te dice: ‘Escucha, que han ofendido tus creencias’. ‘¿Si?’ No me he dado cuenta. ‘SÍ,sÍ’. Y te piden dinero, te sacan dinero porque dicen que van a ir a defenderse a los tribunales de la ofensa esa cuando saben que la demanda no va a ir a ningún sitio, como casi ninguna de las que ponen”, ha agregado.

El momento, que tan solo se ha prolongado durante un minuto aproximadamente, ha terminado con un órdago de Ponce a todos aquellos que critican que solo se hagan bromas sobre el cristianismo y no sobre otras religiones. “No sé cómo se llama (esa asociación). Juristas Budistas, Musulmanes Fiscales, Protestantes Firmantes... No tengo ni idea”, ha zanjado.