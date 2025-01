Uno de los presentadores más mediáticos del panorama nacional es David Broncano, que junto con La Revuelta se ha convertido en líder de audiencia por encima de programas tan asentados como El Hormiguero. Por este motivo, la cadena pública contó con él para dar las Campanadas de fin de año desde la Puerta del Sol con Lalachus.

El pasado desconocido de David Broncano como ‘Christian To Loko’ haciendo de cani en ‘Callejeros Barriobajeros’ / TVE

Sin embargo, el pasado de Broncano dista mucho con su presente. La carrera del conductor de La Revuelta se ha labrado con esfuerzo y haciendo todo tipo de trabajos, como recuerda un vídeo para los anales de la historia que protagonizó cuando trabajaba en el formato Estas no son las noticias, presentado por Ana Morgade y Quequé y emitido en Cuatro.

De hecho, David Broncano ya había hecho su debut televisivo en la pequeña pantalla años antes con el concurso Metro a Metro de Telemadrid, en el que interpreta a un personaje cani que enseña cómo hacerse las primeras autofotos. “Soy el Christian, el Christian To Loko’, empieza haciendo uso de la jerga de aquellos años.

El pasado desconocido de David Broncano como ‘Christian To Loko’ haciendo de cani en ‘Callejeros Barriobajeros’ / Cuatro

“Con unos simples consejos os voy a enseñar a haceros unas fotillos to guapas”, prosiguió Broncano, que aparecía vestido con un abrigo con pelo en la capucha y con una gorra representando la estética cani. De hecho, la sección, cogiendo la idea de Callejeros viajeros se llamó Callejeros barriobajeros.

La primera técnica es “la del espejo”. “Te pones delante de un espejo con morracos to reshulones, ojos de tigre y le das al botón, shurmano”, explica. Lo más gracioso es que por aquel entonces (2009) ni siquiera había móviles con cámara frontal y las fotos las hace con una cámara digital. “La segunda técnica es para artistas, para gente con estudios. Yo la he llamado con el brazo estirao, te hago un contrapicao”. No necesita mucha más explicación.

Con estos consejos, Broncano se convirtió en un maestro de las autofotos y en un referente de tantas fotografías que por aquel entonces inundaron redes sociales como Tuenti, Facebook o Fotolog. “Os vais a hacer los jefes de todas esas cosas que hay por ahí”, vaticinaba. “Y lo que es más importante, vais a poner a todas las muchachas chotas perdías”, terminaba antes de lanzarse un último selfie poniendo en práctica todas sus lecciones y afirmando que estaba “to güeno”.