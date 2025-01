La acusación de Ana Herminia, mujer de Ángel Cristo, a Javier Mouzo el pasado jueves en la casa de GH Dúo, se ha convertido en uno de los temas más comentados en los últimos días, y el espacio de telecinco ¡DeViernes! se han interesado por la opinión de Ángel Cristo.

Ángel Cristo carga contra su mujer: “No tiene justificación” / Telecinco

Esta semana, Ana Herminia se ha convertido en la protagonista de la tercera edición de GH Dúo debido a un desagradable incidente. Tras un conflicto entre ella y Javier Mouzo, el ex-concursante de la anterior edición del formato de convivencia con anónimos, se acechaba a pedirle silencio a los que de madrugada se encontraban cantando en el salón. De este modo, el gallego se acercaba a Ana Herminia dándole unas palmaditas en la rodilla, a lo que la mujer de Ángel cristo tildó de “agresión”.

“Me ha dejado la rodilla roja"

"¡Me ha pegado! Esto es agresión. Este señor me ha dado tres palmadas y me ha dejado la rodilla roja", decía Ana después de que Javier se dirigiese a ella sin intención amistosa, pero para nada agresiva.

De inmediato, la organización la llamó al confesionario para saber lo que había ocurrido y tranquilizar a Ana Herminia. Tras eso, el programa le pidió que corrigiese su versión, para no dar lugar a malinterpretaciones de los hechos acontecidos. A regañadientes, cesó en la difusión de su vertiente.

"No tiene justificación, se ha equivocado gravísimamente"

"Cuando estamos mal con alguien, no nos gusta que esa persona nos toque" comentó Ángel Cristo en ¡DeViernes!, intentando enmendar el error de su mujer.

Sin embargo, la defensa ha sido complicada, y ha tenido que reconocer el error que ha cometido Ana Herminia: "No tiene justificación, se ha equivocado gravísimamente". Aun así, ha hecho constar que Ana Herminia siempre podrá encontrar amparo en él: "Espero que cuando ella salga se dé cuenta y estoy seguro de que lo hará, por mi parte tiene todo mi apoyo".

De hecho, ha tratado por todos los medios buscar alguna justificación a su conducta: "Cuando estamos mal con alguien, no nos gusta que esa persona nos toque, pero de ahí a lo que ella ha dicho hay una gran diferencia". Cuando la concursante narraba a sus compañeros lo que ella había vivido con Javier, mencionó también a su marido para relatar lo que habría hecho: "Ángel llega a estar aquí y (Javi) sale por la ventana". Por tanto, Bea Archidona le ha invitado a defenderse, de igual modo, de este comentario: "Es un error grave. No puedo decir mucho, quizás ella tenga idealizado nuestro amor y me vea como el caballero que la va a defender, pero se ha equivocado y no puedo decir otra cosa".

Finalmente, el hijo de Bárbara Rey también ha cuestionado al programa por su gestión de la situación. En su opinión, Ana Herminia podría haber optado otra actitud, no tan altiva e insistente en su relato, en el confesionario cuando fue llamada por la organización: "Lo justo sería que le pusiesen las imágenes para que ella pudiese ser consecuente". A pesar de todo, no ha logrado convencer a sus compañeros, que han sido muy críticos con la concursante y han aludido a la inexistencia de una justificación para semejante actitud.