El hijo de Aramís Fuster repudia a su madre en Antena 3: "Ha dicho que no le volvamos a llamar, que no quiere saber nada de ti"

El jueves 9 de enero, Aramís Fuster acudió al programa 'Y ahora Sonsoles' con el objetivo de realizar un llamamiento público para recuperar el contacto con sus dos hijos. Durante la entrevista, la conocida bruja relató entre lágrimas cómo lleva años sin saber nada de ellos y atribuyó el distanciamiento a la influencia de su exmarido, padre de su hijo mayor: "Ellos se distancian de mí, influidos por mi exmarido. A partir de entonces, todo fueron disgustos. Dicen que tengo nietos, pero no lo sé, no sé cómo se llaman, no me han dejado conocerlos. Sé que viven en Barcelona, pero no sé nada más".

Fuster explicó que la relación con sus hijos se cortó de manera abrupta y sin discusiones previas, algo que le resulta incomprensible. "No se puede ser más feliz de lo que yo he sido con mis hijos. Los he adorado, y los voy a seguir adorando hasta que me muera", aseguró. Además, recordó los sacrificios realizados para darles la mejor vida posible: "Trabajé en programas que a veces me apetecían y a veces no, pero había que alimentarles y pagar colegios".

En el transcurso del programa, Sonsoles Ónega comunicó a Fuster la respuesta de su hijo Karim, quien rechazó cualquier contacto con ella: "Ha dicho que no le volvamos a llamar. Que no quiere saber nada de ti. Me duele en el alma y me está rajando el decírtelo". Ante esta declaración, Fuster admitió que ya intuía ese desenlace: "Le pedí a Karim el teléfono de su hermano y no me lo dio. Me dijo: 'Le estoy protegiendo de ti'. ¿Protegiendo de qué? Solo quiero saber si está bien".

La conocida figura televisiva finalizó su intervención expresando su profundo dolor y la falta de ganas de vivir debido a esta situación: "No sé lo que voy a durar, no sé hasta cuándo voy a aguantar. Solo quiero verlos, aunque sea de lejos. Los he parido yo, todavía me duelen los puntos". Pese a todo, Fuster dejó claro que seguirá intentando recuperar el contacto con sus hijos.