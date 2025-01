La ex de Carlo Constanzia se ceba contra él y Alejandra Rubio responde

Aunque Alejandra Rubio vive inmersa en su reciente maternidad junto a Carlo Constanzia, hay cosas que no pueden serle ajenas del todo a la pareja. Por ejemplo, que la exnovia de él, Jeimy Báez,

está en Gran Hermano Dúo y bien saben que, tarde o temprano, saldrán sus nombres. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido en las últimas horas, cuando la dominicana ha advertido a la hija de Terelu Campos que "no se fíe de él en absoluto y cuanto más lejos, mejor".

Preguntada al respecto hace unas horas cuando salía de su casa, una sonriente Alejandra no ha querido responder al sostener que "yo solo estoy pendiente de mi hijo, que demanda toda mi atención". Sin embargo, ha utilizado sus redes sociales para compartir este storie en forma de dardo envenenado:

"Esperar que la vida te trate bien por ser buena persona, es como esperar que un tigre no te ataque por ser tú vegetariano".

Storie de Alejandra Rubio. / Instagram A. R.

¿Qué dijo la dominicana?

La ex de Carlo se lleva a matar con el hijo de Mar Flores. De hecho, ha contado ya parte de su historia en varios platós de televisión, un cebo perfecto para convertirse ahora en concursante de Gran Hermano. El caso es que la dominicana ha restado credibilidad a la pareja Carlo-Alejandra: "A los 10 días tenía pareja y a los 20 días embarazados. Esa relación yo no me la creo. Veo necesidad porque él necesitaba una casa para no tener que ingresar de nuevo a la cárcel".