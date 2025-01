El último dardo de Belén Esteban a Jesulín de Ubrique tras lo ocurrido estas navidades: "Si no lo digo, reviento"

Belén Esteban siempre ha criticado mucho a Jesulín de Ubrique, sobre todo por la hija que tienen en común. Y ahora, la patrona ha lanzado un último dardo al torero por lo ocurrido estas navidades: "Si no lo digo, reviento".

Y es que Belén ha recibido estas navidades en su casa a su hija Andrea, que vive en Estados Unidos alejada del mundillo del corazón, unos momentos que ha tratado de vivir al máximo, debido al poco tiempo que tiene para disfrutar de su hija. Eso sí, siempre suele dejarla al margen cuando habla de su vida en televisión o en las revistas.

Sin embargo, en esta ocasión no pudo callarse. Y es que estaban hablando en Ni que fuéramos de la línea de la vída que le hicieron a José María Almoguera en Gran Hermano Dúo, donde se vio el amor que tenía por sus abuelas. Belén aseguró comprender cómo se puede querer más a los abuelos que a los padres y fue cuando puso como ejemplo al padre de su hija. "Ni la ha llamado en estas Navidades. Si no lo digo reviento", aseguró la Esteban, afirmando que "me callo por ella".

Belén Esteban saltó a la fama pública debido a su relación con el torero Jesús Janeiro Bazán, más conocido como Jesulín de Ubrique. De esta relación nació su hija, Andrea Janeiro Esteban. Tras su separación, comenzó a consolidar su carrera como colaboradora en diversos programas de corazón en televisión.

Su trayectoria televisiva comenzó en el programa Como la vida de Antena 3, junto a Alicia Senovilla. Sin embargo, fue en 2002 cuando realmente ganó visibilidad al unirse como colaboradora al programa Sabor a ti, presentado por Ana Rosa Quintana en la misma cadena. En 2004, con la marcha de Ana Rosa a Telecinco, Belén también se trasladó a esta cadena, donde comenzó a colaborar en el programa matinal Día a Día, que por aquel entonces estaba presentado por Carolina Ferre. Tras el regreso de Ana Rosa después de su maternidad, Belén continuó su colaboración con la periodista en El programa de Ana Rosa, donde trabajó de 2005 a 2009.

En 2009, Belén Esteban dejó El programa de Ana Rosa para unirse a Jorge Javier Vázquez en el programa Sálvame. Ese mismo año, también compartió con él las campanadas de fin de año en Telecinco. Uno de los momentos más destacados de su carrera fue su participación en el reality Gran Hermano VIP en enero de 2015, donde se coronó como ganadora de esa edición.

En la actualidad, Belén Esteban sigue siendo una colaboradora habitual en el programa Ni que fuéramos en Ten.