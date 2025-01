Rosa en Pasapalabra: penalizada tras despedirse de un millón de euros

Manu y Rosa son rivales, compañeros y no es exagerado decir que hasta son amigos. Ambos han protagonizado uno de sus duelos más frenéticos en El Rosco de Pasapalabra. Ha sido inusual por el inicio, con la coruñesa empezando al haber acumulado más segundos que su rival, y por el final, con Roberto Leal recurriendo a las reglas del programa para explicar por qué la concursante se quedaba sin opciones de ganar el bote de 1.072.000 euros. A pesar de todo, no ha perdido la sonrisa ni un solo momento, una de las principales señas de su identidad y que ha hecho que se meta al público y al presentador en el bolsillo.

Rosa ha comenzado la prueba con un buen tirón de seis aciertos. Después, a buen ritmo durante toda la primera vuelta, ha conseguido mantenerse siempre por delante. Cuando ha llegado a 21 aciertos, ha optado por esperar a su rival. Manu ha ido acercándose pero ha cometido un inesperado tropiezo al confundir “testador” con “tasador”, un fallo que ha acabado costándole la derrota.

Con la victoria ya en la mano, Rosa ha probado sus opciones de bote pero un llamativo fallo cuando le quedaban tres letras ha puesto fin a la partida. Ha sido un error tan particular que Roberto Leal ha querido explicar por qué no daban por buena la respuesta de la concursante.

Finalmente, la gallega ha conseguido imponerse en el rosco, sumando 1.200 euros más a su bote personal y enviando a Manu a la temida silla azul.

Antes de El Rosco, los concursantes se han despedido de los cuatro invitados con los que han comenzado el año. Por supuesto, no ha faltado el poema de Manu dedicado a Alejo Sauras, Paola Dominguín, Jesús Olmedo y Mª Jesús, esta vez sin su acordeón. “Me lo he pasado como un buen dominguín”, ha sido uno de los geniales versos del concursante. Todos los invitados se han rendido ante el humor del ingenioso poeta madrileño.

Manu hace historia

Arrancaba una nueva etapa en Pasapalabra tras el bote de Óscar. Era mayo de 2024 cuando teníamos un nuevo campeón en el programa. Óscar ganaba 1.816.000 euros en El Rosco, el tercer mayor bote de Pasapalabra. Y entre las dos caras nuevas que aparecían en el atril de concursantes hay una que, a día de hoy, sigue aguantando y peleando por el bote: Manuel Pascual.

El madrileño ha ido de menos a más, consagrándose como un concursante a tener en cuenta, y ya es uno más de la familia. Al otro lado del atril ha tenido varios rivales, destacando sus etapas con Vicky del Cerro, Nacho Mangut y Rosa Rodríguez, su actual contrincante en busca del bote de Pasapalabra.

De hecho, Manu ya se ha consagrado como concursante longevo del programa: desde octubre es centenario y, a fecha de este artículo, ha superado los 160 programas jugados, un registro que en esta etapa de Pasapalabra pocos concursantes han logrado.

Sin ir más lejos, Óscar Díaz ganó el bote de Pasapalabra tras 157 programas, lo que hace que Manu haya superado a un gigante como el madrileño en cuanto a longevidad en el programa, y apunta a otro peso pesado del programa como Rafa Castaño, quien ganó el bote más grande de la historia de Pasapalabra en su Rosco número 197. Más alejados se encuentran en el podio Orestes Barbero (360), Pablo Díaz (260) y Moisés Laguardia (245), una lista de longevidad en la que Manu ya asoma la cabeza y en la que puede seguir subiendo puestos si mantiene su nivel en este 2025, así como otros récords que el concursante podría adueñarse.