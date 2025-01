La influencer Laura Escanes ha abierto su perfil oficial de la red social de Instagram para dar respuesta a la pregunta sobre el amor que todo el mundo se hace en la actualidad: "Hay de todo".

Y es que, como en otras ocasiones, ha permitido a sus seguidores que le hagan preguntas sin filtro y ha habido una que le ha llegado al corazón. Uno de sus seguidores le pregunta si los famosos solo se dan amor con otros famosos, una duda que seguro que tiene mucha gente y que Laura Escanes ha sabido responder a la perfección.

Laura Escanes responde a la pregunta sobre el amor que todo el mundo se hace en la actualidad: "Hay de todo" / Instagram

Y es que la influencer considera que "cuado te mueves en un círculo conoces a más gente de ese círculo y es más fácil conectar o que entiendan tu mundo, hay de todo evidentemente, pero supongo que tiene sentido por el ritmo de vida o exposición".

Laura Escanes responde a la pregunta sobre el amor que todo el mundo se hace en la actualidad: "Hay de todo" / Instagram

En 2015, Laura Escanes comenzó sus estudios en periodismo en la Universidad Ramon Llull. Sin embargo, debido a las dificultades para compaginar sus estudios presenciales con su trabajo, decidió interrumpir su formación académica. En 2018, optó por retomar su educación, inscribiéndose en la Universidad Abierta de Cataluña (UOC) para cursar el grado en comunicación, que abarcaba áreas como periodismo, publicidad, relaciones públicas y comunicación audiovisual.

Su incursión en las redes sociales comenzó en 2012, cuando, animada por su padre, creó su cuenta en Instagram para compartir sus experiencias y aventuras de viaje. Desde entonces, su presencia en la plataforma creció exponencialmente, superando el millón de seguidores a finales de 2019.

En 2015, Laura dio el salto al mundo de la publicidad al colaborar con la marca de joyas Majorica en la campaña "Why Not". Al año siguiente, desfiló en la 080 Barcelona Fashion Week representando a la marca Custo Barcelona, y en 2016, también participó en la New York Fashion Week, nuevamente para la misma marca.

Laura Escanes responde a la pregunta sobre el amor que todo el mundo se hace en la actualidad: "Hay de todo" / Instagram

En noviembre de 2019, Laura vivió un momento significativo al ser invitada a la Gala People in Red de la Fundación Lucha contra el Sida, donde estuvo presente como una de las personalidades destacadas.

El año 2022 fue clave para ella, pues recibió el premio Lifestyle en la primera edición de los Premios Ídolo. Además, fue anunciada como concursante en el programa "El desafío" de Antena 3, convirtiéndose en la segunda influencer en unirse al programa, tras su amiga María Pombo.

Presentadora

En 2023, se anunció que Laura Escanes asumiría el rol de presentadora en un programa de telerrealidad en TV3 y que también sería la encargada de dar las campanadas de fin de año, un evento que repetiría en 2024.