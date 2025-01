Anoche, Mediaset estrenó el nuevo concurso culinario, Next Level Chef, sorprendiendo a los telespectadores con un formato revolucionario y a la altura de las expectativas. Este nuevo programa de cocina divide a los concursantes en cocinas de diferentes dificultades cada una e introduce una plataforma móvil que, en solo 30 segundos, provee los ingredientes necesarios para cocinar.

La influencer Roro se estrena en ‘Next Level Chef’ con una nueva polémica: “Yo no soy mala… otra cosa es que me lleve la mejor parte” / Telecinco

De hecho, una de las participantes es la influencer Roro, que saltó a la fama por las trabajadas recetas que le elaboraba a su novio Pablo, aunque esta popularidad no estuvo exenta de polémica. Y es que muchos aseguran que Roro promueve una serie de estándares que atentarían contra las reivindicaciones del feminismo.

"Ahora tienes mucho poder. Te puedes quedar con lo mejor"

La joven se estrenó anoche en Next Level Chef y recibió numerosas críticas por parte de su equipo. Se trata de la segunda prueba del concurso, cuando su grupo fue enviado a lo peor de las cocinas: el sótano. Además de contar con una infraestructura precaria, los concursantes del grupo de Roro se tuvieron que conformar con un pescado rubio que dividieron entre todos.

Roro cogió el pescado la primera, por lo que fue la encargada de distribuirlo entre sus compañeros, a diferencia de otros equipos en los que el experto de cada grupo se encargó de limpiar y repartir el pescado: "Ahora tienes mucho poder. Te puedes quedar con lo mejor", le comunicó la mentora Rakel Cernicharo a la influencer.

"Roro se ha puesto a cocinar y nos ha dado las migajas”

De este modo, Roro tuvo la oportunidad de repartir el pescado equitativamente o, en cambio, quedarse la mejor parte. Finalmente, la influencer decidió lo segundo, provocando el enfado de sus compañeros de grupo: "Roro se ha puesto a cocinar y a nosotros nos ha dado las migajas, lo que ha sobrado. De compañerismo nada", afirmó su compañera Alba con enfado.

"Roro ya puede ser la reina de Inglaterra. Si me quieres dar un trozo, me lo das, pero yo no suplico nada", declaró Bruno. Finalmente, Roro le dio el pescado sobrante a Jurgi para que lo repartiese entre sus compañeros. Ante las quejas de los concursantes, Rakel Cernicharo recordó que "no hay amigos en una competición".

"Yo me he quedado con mi filete y les he dicho a los demás que lo repartiesen entre ellos. Yo no soy mala. Yo quiero lo mejor para todo el mundo, otra cosa distinta es que yo no me lleve la mejor parte", se justificó Roro, ante las críticas de sus compañeros. Sin embargo, Jurgi se opuso a los pretextos de la influencer: "Estamos en un equipo. Si perdemos, perdemos todos", sentenció el concursante vasco.