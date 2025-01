El 2025 ha entrado por todo lo alto y ha estado marcado por la rivalidad de las Campanadas 2024, presentadas por Lalachus y David Broncano desde la Puerta del Sol. El conductor y colaboradora de La Revuelta han marcado un hito para TVE el convertirse en la retransmisión más vista de los últimos tiempos, con una audiencia de 5,9 millones de espectadores.

Broncano corta a Grison en preno directo de 'La Revuelta' tras una broma: “Vamos a parar” / TVE

Asimismo, el regreso de La Revuelta tras el parón navideño, ha estado marcado por las anécdotas exclusivas de la noche que quedará grabada en la memoria de muchos. “Nos saludó Antena 3. No había pasado nunca”, aseguró Broncano entre risas al recordar el cómico momento en que ambos, desde el balcón de RTVE, gritaron a Cristina Pedroche y Alberto Chicote, sus rivales directos. Aunque la broma fue espontánea, el presentado reconoció que pudo ser algo inapropiado. “Pedimos disculpas a Cristina y Alberto. Ellos estaban trabajando y, de pronto, dos desgraciados pegando voces... eso no se hace”, admitió.

”Qué fuerte lo que hemos hecho”

De hecho, Lalachus ha querido destacar su meticulosidad al preparar un plan alternativo ante lo que pudiera pasar. “Soy previsora, tenía una escaleta solo para mí, por si David se caía o pasaba algo en directo”, bromeó. La humorista también destacó el esfuerzo del equipo de producción de RTVE para adaptar la emisión a su estilo. “Ellos llevan 30 años haciéndolo igual, pero nosotros pedimos planos diferentes, más cámaras, y lo hicieron increíble. Al principio hubo tensión, pero luego hasta ellos mismos dijeron: ‘Qué fuerte lo que hemos hecho’”, explicó.

“No, vamos a parar con esas cosas”

Lo cierto, es que no hubo que esperar a Lalachus para que se hablara de las Campanadas 2024, y es que todo empezó al comienzo del programa, con una broma de Grison sobre el vestido de Cristina Pedroche. Mientras Broncano felicitaba el año a los telespectadores y hablaba del cambio físico del colaborador como consecuencia del reto de Men's Health, Grison no dudó en responder con una broma que no pasó desapercibida.

“Ahora vienes con un forro polar, del todo a nada...”, comentó Broncano al hacer referencia a las fotos que se viralizaron de su compañero sin camiseta. Y como respuesta al mensaje, Grison no tardó en contestar con un dardo dirigido al icónico vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas de Antena 3. “Sí, es que me he hecho un traje con mi leche”, aseguró, haciendo referencia al peculiar diseño que la presentadora aseguró estar confeccionado con su leche materna.

El comentario desató carcajadas entre el público presente, pero Broncano no tardó en frenar la conversación. “No, vamos a parar con esas cosas...”,sentenció, intentando retomar el rumbo del programa. La referencia de Grison no pasó desapercibida, ya que el vestido de Pedroche fue uno de los temas más comentados de las campandas. La presentadora aseguró que, en esta ocasión, había decidido confeccionar el vestido con leche materna para reivindicar la protección de los menores y la infancia.