Belén Esteban carga contra Cristina Tárrega sin piedad: “Es como Paz Padilla: habla de todo el mundo por detrás”

Desde este miércoles, Ni que fuéramos shhh tiene el punto de mira puesto en la colaboradora de Telecinco, Cristina Tárrega. Y es que, fue Kiko Matamoros quién desveló que Tárrega estuvo involucrada en una estafa inmobiliaria, animando a famosos como Pipi Estrada a invertir en una promoción inmobiliaria en Brasil. Nunca llegó a construirse nada, pero ella firmaba como intermediaria llevándose una comisión de la operación.

De hecho, este ha sido el punto inicial para que el espacio de TEN vierta algunas informaciones controvertidas sobre Cristina Tárrega, como que no contrataba a nadie en casa para que no pudiera parecer atractiva a su marido o que se alegraba del final de Sálvame, como ha comentado Lydia Lozano.

“Habla de todo el mundo por detrás”

“Cristina es muy parecida a una persona que estaba en televisión” sentenciaba Belén Esteban, para añadir “Es como Paz Padilla, habla de todo el mundo por detrás, pero delante no tiene co****s, y estoy harta de esa gente”.

“Estoy harta de las falsedades”

Asimismo, Belén Esteban recordó uno de los muchos episodios de Sálvame en el que ponían un vídeo y Cristina Tárrega ponía verde al famoso de turno. Sin embargo, cuando se trataba de la realidad era todo muy distinto: “Te pone verde, y la ves con la persona que ha puesto a parir, y yo le decía: por ahí no, Cristina. Y en la vida no se lo he dicho ni se lo diré, pero ella sabe que es verdad”, decía con cierto misticismo Belén.

“Con Joaquín Torres se ha portado fatal, con (Manuel) Zamorano se ha portado fatal, con Raúl Prieto se ha portado fatal, y son la gente que me importa”, decía muy cabreada Belén. Chelo García Cortés preguntaba que por qué acabó la relación entre Tárrega e Isabel Pantoja, y la Esteban volvió a estallar. “Estoy de las falsedades harta. Qué buena gente: yo quiero a todo el mundo, ¡venga ya!”.

María Patiño, por su parte, reflexionó sobre cómo actuaría ella en el caso de que, como a Cristina, le viniese “un señor de Murcia que no conozco, y me dice que tiene tres despachos alrededor del mundo, y que capte a gente conocida”. “No me considero una tía inteligente, pero a mí ese señor de Murcia no me convence. Me tiene que llevar a Brasil. O es muy tonta...”.

En defensa de Tárrega salió Kiko Hernández, quien cree que Cristina no quería quedar mal con compañeros como Pipi Estrada, y que sencillamente fue engañada, como le sucede a tanta gente.