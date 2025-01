Este miércoles, 8 de enero de 2025, se ha emitido Televisión Española el capítulo 501 de La Promesa. La serie que, cada día de lunes a viernes a las 17:30 horas, concentra delante del televisor a más de un millón de espectadores. Pero uno de los momentos más esperados llegó solo un día antes, en el capítulo 500, que fue cuando Jana y Manuel por fin se convirtieron en matrimonio.

Así ha sido la boda más esperada de ‘La Promesa’: Jana y Manuel se dan el “sí quiero” / TVE

Desde que las miradas de Jana y Manuel se cruzaron en el primer capítulo de la serie, apuntan en la web oficial de RTVE, “todos hemos soñado con este momento: la gran boda. Esta relación nos ha hecho reír, llorar, ilusionarnos, desilusionarnos... pero siempre hemos confiado en el amor verdadero, ¡sabíamos que se convertirían en marido y mujer! Dicen que todo lo bueno se hace esperar, así que, 500 capítulos después, hemos podido disfrutar de un enlace a la altura. ¡Así ha sido el evento más esperado!”.

Con la iglesia llena y el cura en posición, agregan, Jana ha entrado acompañada de Lorenzo. Su cara mostraba felicidad y nervios a partes iguales. Manuel, por su parte, se ha quedado sin palabras al ver a Jana en su recorrido hacia el altar. La pareja ha conseguido olvidarse de todo el mundo y disfrutar de este momento, de su momento. Manuel ha pronunciado las palabras mágicas: “Yo, Manuel, te quiero a ti, Jana como esposa. Me entrego a ti y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida”. Jana le ha correspondido.

Cruz: “¡Te detestó!”

Pero no todo ha sido felicidad. También desde TVE destacan lo sucedido con Cruz, porque, explican, “Cruz no sería Cruz si no hubiera intentado boicotear la boda de su hijo con la doncella”.

Así relatan lo sucedido: “Gracias a la colaboración de Petra, María Fernández y Samuel se quedaron encerrados en el estudio de Manuel. De esta forma, el cura se quedaba fuera de juego. Afortunadamente, consiguieron salir de palacio y llegar a tiempo al enlace. Leocadia ha llegado hace muy poco tiempo a La Promesa, pero ya nos ha sorprendido gratamente con su actitud. Ha conectado con Jana y, además, ha conseguido frenar el boicot de la marquesa”.

Pero no se ha quedado ahí. Una vez casados, añaden, Cruz sí que se ha mostrado feliz ante Manuel, pero ha sacado su verdadera cara ante Jana: “Todo lo que he hecho no ha sido por ti. Por ti no habría movido un dedo. Para mí siempre vas a ser una fregona. Has humillado a mi familia de la peor manera. Te detesto, no sabes hasta qué punto”.