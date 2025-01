En el campo las cosas le van muy bien en lo deportivo, aunque no tanto en lo extradeportivo. Fuera del césped, en el plano personal, parece que el amor sonríe a Vinicius Jr. Según una información del periodista Javier Hoyos en la revista Cuore, el futbolista brasileño del Real Madrid habría empezado una relación sentimental con María Julia Mazalli, una influencer, también brasileña.

Maria Julia Mazalli, la imponente influencer brasileña con la que Vinicius Jr ha encontrado el amor / Instagram

En la misma publicación aseguran que, ya en 2019, hubo rumores de un posible romance, pero que ha sido ahora cuando se ha confirmado. De hecho, la pareja ha pasado unos días de vacaciones de Navidad en Dubai. Es más, apuntan en Vanitatis que ella fue la acompañante del deportista en la reciente gala de los Globe Soccer Awards 2024, que tuvo lugar, precisamente en Dubai.

¿Quién es Maria Julia Mazalli?

Mazalli es una influencer y modelo brasileña de 28 años, que tiene casi un millón de seguidores en TikTok. Según Vanitatis, la fama le llegó con 21 años, por participar en su país natal en el reality show MTV Brasil Holiday With The Ex.

Maria Julia Mazalli, la imponente influencer brasileña con la que Vinicius Jr ha encontrado el amor / Instagram

En la actualidad, comentan, “está centrada en su faceta como imagen de marcas y creadora de contenido”. Y seguramente también en estar con su novio y apoyarle ahora que está viviendo unos momentos no demasiado sencillos, tras ser sancionado con dos partidos sin jugar por el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Ese ha sido el castigado aplicado al delantero brasileiro del Real Madrid, después de que éste fuera expulsado en el partido que su equipo jugó en Mestalla frente al Valencia.

Maria Julia Mazalli, la imponente influencer brasileña con la que Vinicius Jr ha encontrado el amor / Instagram

El club blanco ya ha anunciado que recurrirá la sanción al considerar que el colegiado, como apuntan en Marca, no tuvo en cuenta que hubo una provocación previa del portero del Valencia a Vinicius. Además, en su alegación, el Real Madrid también considera atenuantes los "insultos racistas graves al jugador en el momento inmediatamente anterior a la expulsión, que no fueron recogidos en el acta ni motivaron actuación alguna del colegiado del encuentro".

La sanción no afecta para la Supercopa de España, que se disputa en Arabia Saudí. La primera semifinal (que se juega este miércoles) enfrentará al Athletic Club y al Barcelona. Mientras que en la segunda (el jueves) se verán las caras el Mallorca y el Real Madrid. Los dos vencedores jugarán la gran final el domingo, 12 de enero.