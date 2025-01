El regreso de 'La isla de las tentaciones' arrasa, bajando a 'MasterChef Junior' y afectando a 'Renacer'

Telecinco ha vuelto a arrasar con una nueva edición de 'La isla de las tentaciones'. El formato de Cuarzo ha regresado con un 15,2% de share, superando el estreno de las dos temporadas anteriores, y acumulando 1.373.000 espectadores. Esto ha afectado a otros formatos de la competencia como 'MasterChef Junior' o 'Renacer'.

El talent de cocina infantil de La 1 ha perdido un punto respecto a su entrega anterior, mientras que el nuevo capítulo de la serie turca de Antena 3 firma un bajo 8,8%. Por su parte, la película 'Detective Knight: sin piedad' en laSexta firma un 5,6%, mientras que la nueva entrega de 'Callejeros' en Cuatro se queda con un 5,2% de cuota de pantalla.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: fun, fun, fun…: 1.244.000 (9,4%)

MasterChef Junior: 717.000 (8,9%)

Antena 3

El hormiguero. 19 años juntos: 1.209.000 (9,1%)

Renacer: 850.000 (8,8%)

Telecinco

La isla de las tentaciones: express: 1.380.000 (10,5%)

La isla de las tentaciones: 1.373.000 (15,2%)

laSexta

El intermedio: The very best: 630.000 (4,7%)

El taquillazo “Detective Knight Sin Piedad”: 520.000 (5,6%)

Cuatro

First Dates: 869.000 (6,5%)

First Dates: 907.000 (6,9%)

Callejeros: 512.000 (5,2%)

La 2

Cifras y letras: 635.000 (4,7%)

Días de cine clásico “Sinuhe, el egipcio”: 395.000 (3,5%)

LATE NIGHT

La 1

Cine “El sol también es una estrella”: 178.000 (6,7%)

Antena 3

Renacer: 228.000 (5,6%)

Sportium game show: 51.000 (2,6%)

Telecinco

Rumbo a la isla de las tentaciones: 481.000 (12,6%)

Gran Madrid show: 178.000 (7,9%)

laSexta

Cine “Huracán”: 109.000 (3,1%)

Cuatro

Callejeros: 246.000 (4,5%)

Callejeros: 121.000 (3,6%)

El desmarque: Madrugada: 62.000 (2,8%)

La 2

Pelotas: 85.000 (1,6%)

Metrópolis: 11.000 (0,4%)

Reinas que cambiaron el mundo: 9.000 (0,4%)

TARDE

La 1

Sesión de tarde “Dicen por ahí…”: 1.207.000 (13%)

Sesión de tarde 2 “Mi gran boda griega 2”: 1.138.000 (11,7%)

Fútbol: Copa del Rey “Deportivo Minera – Real Madrid”: 2.172.000 (18,9%)

Antena 3

Multicine “John Q”: 896.000 (9,6%)

Multicine 2 “Secretos maternos”: 880.000 (8,6%)

Multicine 3 “Su último aliento”: 994.000 (8,4%)

Telecinco

Fiesta: 814.000 (7,8%)

laSexta

Cine “Geostorm”: 571.000 (6,1%)

Cine 2 “The Core (El núcleo)”: 517.000 (5%)

Cuatro

Home Cinema "Atrápame si puedes": 587.000 (6,3%)

Home Cinema 2 "A fondo": 627.000 (5,9%)

La 2

Saber y ganar: 409.000 (4,3%)

Grandes documentales: 332.000 (3,6%)

Documentales de La 2: 272.000 (2,7%)

Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña: 218.000 (2%)

Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña: 224.000 (2%)

Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña: 227.000 (1,9%)

Superestructuras antiguas: 356.000 (2,8%)

MAÑANA

La 1

Sorteo extraordinario de El Niño: 2.001.000 (36,1%)

Viaje al centro de la tele: 949.000 (16,5%)

Operación: Ia. Ia. Oh!: 843.000 (11,6%)

Antena 3

Pelopicopata: 10.000 (1,8%)

Los más…: 174.000 (5,3%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 432.000 (7,5%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 623.000 (10,9%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 809.000 (13,5%)

La ruleta de la suerte: 1.227.000 (16,4%)

Telecinco

Got Talent España: 54.000 (4,7%)

Laura Pausini: El concierto: 144.000 (3,2%)

Socialité: 533.000 (7,8%)

laSexta

¿Quién vive ahí?: 27.000 (1,8%)

¿Quién vive ahí?: 101.000 (3,5%)

Equipo de investigación: 179.000 (4,4%)

Equipo de investigación: 259.000 (4,9%)

Equipo de investigación: 391.000 (6,8%)

Equipo de investigación: 367.000 (5,7%)

Cuatro

¡Toma salami!: 5.000 (0,9%)

¡Toma salami!: 23.000 (3,5%)

¡Toma salami!: 42.000 (4,8%)

Volando voy: 116.000 (6,5%)

Volando voy: 409.000 (11,2%)

Viajeros Cuatro: 395.000 (7,5%)

Viajeros Cuatro: 431.000 (7,4%)

La 2

Ruralitas: 17.000 (3,2%)

Zoom tendencias: 11.000 (2%)

Jara y sedal: 11.000 (1,6%)

Un planeta perfecto: 27.000 (2,9%)

El escarabajo verde: 53.000 (3,3%)

Reportero de la historia: 76.000 (3,3%)

Reportero de la historia: 109.000 (3,5%)

El día del señor: 228.000 (5,6%)

Concierto: 121.000 (2,3%)

¡Qué animal!: 116.000 (2%)

Mañanas de cine “Los tres padrinos”: 186.000 (2,8%)

Un país mágico: 152.000 (1,7%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.665.000 (18,5%)

Telediario 1: 1.240.000 (13,5%)

Informativos Telecinco 15h: 783.000 (8,7%)

Noticias Cuatro 1: 624.000 (8,6%)

laSexta Noticias 14h: 494.000 (5,9%)

Jugones: 525.000 (5,8%)

El desmarque Cuatro: 452.000 (5,1%)

Prime Time

Telediario 2: 1.733.000 (13,3%)

Antena 3 Noticias 2: 1.670.000 (12,8%)

Informativos Telecinco 21h: 974.000 (7,4%)

laSexta Noticias 20h: 699.000 (5,8%)

Noticias Cuatro 2: 639.000 (5,3%)

RANKING

Diario: La 1 (13,7%), Antena 3 (9,4%), Telecinco (8,4%), Cuatro (6,1%), laSexta (5,0%), La 2 (3,0%).

Mensual: La 1 (11,1%), Antena 3 (10,7%), Telecinco (8,1%), Cuatro (6,3%), laSexta (5,2%), La 2 (3,3%).