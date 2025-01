Hace menos de una semana Jeimy Baez, ex-novia de Carlo Costanzia, se convertía en concursante oficial de GH Dúo y llegaba a la casa de Guadalix de la Sierra dispuesta a revolucionarlo todo.

La joven, sin pelos en la lengua, no ha dudado en contar con lujo de detalles cómo fue su tormentosa relación con el hijo de Mar Flores y, además, lanzarle un consejo a su actual pareja y madre de su primogénito, Alejandra Rubio.

Jeimy Báez, ex novia de Carlo Costanzia, le lanza un consejo a Alejandra Rubio desde 'GH DÚO': "Si fuera mi amiga le diría que no se fie de ese hombre" / Telecinco

La dominicana ha reconocido que apenas 10 días después de romper con ella, Carlo Costanzia se interesó por Alejandra Rubio y unas semanas más tarde se quedó embarazada. "Si en algún momento yo me hubiera creído todas sus mentiras, no hubiera pasado lo que pasó después con Alejandra", aseguró con contundencia en su vídeo de presentación.

“Para él lo más importante era un piso, si no tenía que volver a prisión”

De hecho, lejos de quedarse ahí, la joven aseguró que no se creía nada del amor que tiene Carlo hacía Alejandra: "Considero que el amor no es tan rápido como la necesidad y Carlo tenía una necesidad. Para él lo más importante era un piso, si no tenía que volver a prisión. Eso fue lo que le impulsó, sobrevivir", exponía dejando al descubierto una cara del joven actor completamente desconocida.

Era en ese momento cuando aprovechaba para enviarle un consejo a Alejandra Rubio. "Si fuera mi amiga le diría que no se fie de ese hombre", unas palabras cargadas de significado con las que deja claro su objetivo: desenmascarar a Carlo. Y sentencia: "jamás volvería con Carlo". Eso sí, deja en el aire el interés que el hijo de Mar Flores todavía puede tener por ella.

"Jamás volvería con Carlo"

Carlo y Jeimy mantuvieron un romance muy tormentoso durante más de tres años. Tal y como ha contado ella misma, fue el actor quien se interesó por ella a través de Instagram. Fue tal el flechazo que sintieron que la joven no dudó en viajar a Madrid para conocerle, y ahí empezó todo... "Perdía mucho tiempo en viajar a Madrid, fue una relación intermitente y un poco tóxica", explicaba.

Harta de la situación, Jeimy ha desvelado que fue ella quien decidió romper la relación. "Vivíamos juntos, yo estaba pasando por un mal momento, y a él se le ocurrió la genial idea de hacer un Airbnb con sus amigas y amigos. La frase fue "que me traigan chicas de todas partes". No sé ni cómo lo hice, pero lo eché de casa", recuerda sin poder ocultar el dolor que le supuso zanjar para siempre la relación. "Fue horrible, ese hombre no era para mí", sentenciaba.

Jeimy Báez y José María Almoguera, pareja de 'GH DÚO'

En las quinielas era de unas opciones y este jueves se hacía realidad. José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego y primo de Alejandra Rubio, forma pareja de concurso con Jeimy Báez, ex novia de Carlo Costanzia.

Al enterarse de la decisión de la organización, ambos aceptaron sin rechistar y dejaron claro que entre ellos no existe ningún tipo de problema. "No nos conocemos", puntualizó el hijo de Carmen Borrego. Habrá que seguir el devenir del concurso y la convivencia para conocer si forman una bonita amistad o se convierten en enemigos.