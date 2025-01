El estreno de la novena temporada de La Isla de las Tentaciones ha sido por todo lo alto. Es más, se ha producido una situación insólita si tenemos en cuenta que las parejas llevaban tan solo horas en la República Dominicana.

‘La isla de las tentaciones’ se enfrenta a dos amagos de abandono en su estreno: “¿Qué haces subiéndote a una tía encima?” / Telecinco

La pareja por Alba, la novia de Gerard, amenazó con abandonar el concurso al ver la complicidad de su pareja (Gerard) con Aída, una soltera que había sido amiga suya en una etapa pasada. Esta desconfianza nace de una infidelidad pasada, que es lo que les ha llevado a acudir al programa, presentado por Sandra Barneda, en la actualidad.

Sin embargo, el plan parece ir totalmente en otra dirección a tenor de lo visto ayer en un reencuentro que suele ser el único amistoso antes de la hoguera final.

“Eres un guarro. ¿Qué haces subiéndote a una tía encima? ¿Ves normal un coñ* en tu nuca?"

"¡Hablando con Aída! Y te dije que no. Bailando con ella. ¡Has hecho un sándwich bailando y conmigo nunca bailas!”, le espetó desorbitada nada más verte. Gerard, en vez de achantarse, ha puesto todas las cartas sobre la mesa eligiendo a Aída, la soltera de la discordia, como su preferida. “No tienes que darme órdenes ni faltarme el respeto de la forma en la que lo hiciste, así que le voy a dar el collar a Aída”, expresó el joven.

La reacción de Alba habría sido llamativa si fuera la primera edición, pero lo de huir despavorida hacia la orilla está muy visto después de ocho temporadas. Y, aunque ya expresó sus deseos de querer irse de allí, terminó entrando en razón.

Anita y la invitación a una hoguera de confrontación

Otra de las participantes que ha quedado muy descontenta ha sido Anita, que se enfureció al ver que su novio, Montoya, era uno de los chicos más solicitados por las solteras: “Ni me mira, me voy a ir. No sé qué mierdas le pasa. Me quiero ir de aquí”, expresó al ver las imágenes de la primera hoguera.

En el avance de la siguiente entrega se ve cómo la organización del programa se ha jugado un all in ofreciéndole a una de las parejas que se reencuentren “debido a la importancia de lo sucedido”. Sin embargo, en ningún momento se ve de quiénes se trata, aunque visto lo visto no sería de extrañar que fuera alguna de las dos protagonistas indiscutibles del regreso de La isla de las Tentaciones.