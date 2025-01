El cantante Camilo es conocido, además de por su música, por su sensibilidad e intensidad. Es una persona amorosa y romántica que lo vive todo con los sentimientos a flor de piel. Recientemente, en un concierto que dio en Madrid antes de Navidad, lo volvió a demostrar, al tener unas preciosas palabras para una pequeña fan que ha fallecido recientemente.

El emotivo homenaje en pleno concierto de Camilo a una pequeña fan fallecida: “¡Estoy aquí!” / Cedida

El propio artista colombiano lo ha contado a través de su cuenta de Instagram. En un vídeo, publicado el pasado 4 de enero mientras paseaba por Madrid, el cantante cuenta que, días antes de los shows –y también paseando por Madrid– una señora le paró por la calle y le preguntó si él se acordaba de que, tiempo atrás –en otro concierto en la capital de España–, le dedicó una canción a una niña llamada Corina.

Entonces Camilo recordó que se la dedicó porque la niña estaba pasando por un momento muy difícil de salud. La madre le explicó posteriormente que la niña había fallecido un par de meses después del concierto, pero que Corina había sido muy feliz y había conseguido que ella (la mamá) y él (Camilo) se encontraran. El cantante le comentó que tenía conciertos en Madrid los dos días posteriores y, por supuesto, la invitó.

Y durante el espectáculo, tuvo estas palabras para Daniela (la madre) y Corina: “Y Daniela, la mamá de Corina, que, a propósito, la invitamos y está por algún lugar”. A lo que Daniela contestó desde la grada: “Estoy aquí”.

Y el cantante prosiguió: “Entonces yo esta noche, todas las canciones que hemos cantado, y éstas que vienen se las quiero regalar de corazón a corazón a la mamá de Corina, a Daniela, y a Corina que está en el cielo. Iluminando”.

Al emocionante vídeo le acompaña un texto que reza así: “Este fue uno de los momentos más especiales del tour y de mi 2024. Estuve un tiempo pensado si postear un video al respecto o no, porque es una historia con muchos matices y Corina ya no está con nosotros. Pero la mamá de Corina sonriendo me dijo tantas cosas lindas que me llenó el corazón y sentí que, aunque es una historia difícil, está inspirada en la eternidad, en el poder de la música y la fuerza del amor. Y eso sí que es importante para mí compartirlo”.