Sin duda, el 2024 nos ha traído muchas parejas sorpresas, pero una que ha sorprendido a todos es la formada por Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas. Ambos no han confirmado que la relación que mantienen traspase la amistad, pero lo cierto es que han protagonizado ciertas escenas que no han dejado lugar a dudas, y que demuestran la gran complicidad que ambos mantienen.

Álvaro Muñoz Escassi de rodillas se declara en directo a Sheila Casas: "¿Quieres ser mi novia?" / Telecinco

Es más, en medio del revuelo generado, el jinete ha decidido dar un paso más allá haciendo una propuesta en directo a Sheila que, como no podía ser de otra manera, no ha tardado en viralizarse.

“¿Quieres ser mi novia?”

Con motivo de la emisión del programa especial de Nochebuena, los colaboradores de TardeAR, interpretaron juntos la canción de Corazón partío de Alejandro Sanz.

Álvaro Muñoz Escassi de rodillas se declara en directo a Sheila Casas: "¿Quieres ser mi novia?" / Telecinco

Durante la actuación, realizaron una romántica coreografía llena de caricias que terminó con un beso en el cuello que nadie esperaba. "Te había prometido que cuando Sheila y yo fuéramos novios serías la primera en enterarte", se lanzó el jinete en riguroso directo a hacer una pregunta a Sheila que dejó boquiabiertos a todos los presentes.

Seguidamente, Escassi se arrodillaba y le preguntaba a la hermana de Mario Casas si quería ser su novia. Ella, sin pensarlo, aceptó y le dio un beso en la mejilla. "¿Esto qué significa?", preguntó la presentadora Ana Rosa Quintana. "Las cosas hay que hacerlas cuando te apetecen y cuando se terminan, se terminaron", decía la pareja, sin entrar en mayores detalles sobre si la propuesta era una realidad o se trataba simplemente de una broma.

Álvaro Muñoz Escassi de rodillas se declara en directo a Sheila Casas: "¿Quieres ser mi novia?" / Telecinco

Por ahora, no se sabe si Escassi ha conocido a la familia Casas y viceversa. De hecho, Mario Casas fue el encargado de confesar que, de momento, no tenía el placer de haber conocido personalmente al jinete. No obstante, sí que dejó claro que estaba contento si su hermana era feliz y que le parecía un chico "majo" y "maravilloso", dejando claro que no tenía nada en contra de él a pesar de las polémicas que han rodeado su nombre en los últimos meses a raíz de su ruptura con María José Suárez.