Como cada año, los resultados de las audiencias de las Campanadas son lo más esperado del día 2 de enero. Desde Ni que fuéramos shhh, donde por el momento no se dan las uvas, han comentado los aspectos más destacados de cada cadena: desde el triunfo de TVE hasta el vestido de Cristina Pedroche en Antena 3, sin dejar atrás el fracaso de Telecinco.

El dúo de La Revuelta compuesto por David Broncano y Lalachus ha revolucionado el access prime time de TVE y la emisión de las Campanadas 2024. El dúo de La Revuelta, además de superarse a sí mismo al alcanzar más de un millón de espectadores y 6,1 puntos de share respecto al año anterior, se impuso a todos sus competidores con un grandioso 33,1% de share y 5.642.000 millones de espectadores durante el minuto de las Campanadas.

Kiko Matamoros explota contra Cristina Pedroche: "Sale desnuda y quiere justificarlo como reivindicación” / Cedida

Asimismo, muy de cerca les siguen Cristina Pedroche y Alberto Chicote que consiguieron para Antena 3 un 32,6% y 5.555.000 millones de espectadores. Por el contrario, Telecinco no puede presumir de una cifra a la altura de sus contrincantes. De hecho, ni siquiera logró alcanzar el 5% durante el primer minuto del 2025. Con tan solo el 3,5% de la cuota de pantalla, Blanca Romero e Ion Aramendi apenas conquistaron a 600.000 espectadores.

Más allá de los datos, estas competitivas Campanadas han estado marcadas por otros acontecimientos muy comentados en las redes sociales y en todas las mesas durante estos dos días de festividad: la “guerra” y rivalidad entre Broncano y Motos o el vestido de Cristina Pedroche, entre ellos.

“Una apuesta demagógica, absurda y para tontos”

De hecho, es el vestido de la valleca es de lo que más se habal días previos y posteriores a las Campanadas, siendo muchos los que defienden los estilismos elegidos y otros que los críticos. El colaborador del formato vespertino de TEN, Kiko Matamoros, ha abierto la tarde en el programa juzgando duramente su propuesta estilística: "Mucha parte de la audiencia de Antena 3 se debe a la expectación o las expectativas que se crean en función del vestido que va a lucir o deslucir Pedroche".

"Me parece todo una apuesta demagógica, absurda y para tontos, para gente que quiere comprar esta historia", ha comentado sobre toda la performance de la noche de Antena 3. Además, ha analizado también su evolución durante más de una década: "Antes salía semidesnuda y ya cuando empezaron las críticas que la señalaban como mujer objeto o gancho sexual, hace ya tres años, intentó justificar el vestuario con base en una reivindicación".

El programa ha recordado al colaborador que el outfit de la madrileña buscaba este año defender la protección infantil, algo que tampoco ha concordado con la perspectiva de Matamoros: "Hay muchas formas, momentos, tiempos y espacios de reivindicarla y hacerla posible y no montando un show absurdo que se queda en una anécdota absolutamente ridícula. Que dejen de vendernos el caramelo con ese envoltorio y, si de verdad quieren hacer un desfile de 'Mama Chichos', que lo hagan".

Por su parte, Chelo García-Cortés se ha unido a su compañero y ha satisfecho su insatisfacción con el show de Cristina Pedroche: "Al margen de las Mama Chicho, con este último diseño ya riza el rizo. ¿Qué quieren hacer ahora? ¿Cómo quieren sacarla? A mí me parece una auténtica horterada y no creo que ella necesite exhibirse de esta manera para dar las Campanadas. Yo me quedo con Lala Chus". En cambio, Lydia Lozano ha salido en su defensa a golpe de humor: "Por lo que cobra, yo también me pondría lo que fuera".