Gran Hermano DÚO ya ha dado el pistoletazo de salida con los primeros días de convivencia. A penas unos días después del final de la edición anónima de Gran Hermano, la casa de Guadalix ha vuelto a ser habitada para un nuevo concurso. En esta ocasión, el reality está protagonizado por algunos de los rostros más mediáticos del último año, como es el caso de José María Almoguera.

El hijo de Carmen Borrego ha dado el gran salto a la fama después de protagonizar exclusivas televisivas, dar entrevistas a diferentes medios, sufrir un divorcio y tener un duro enfrentamiento con su madre. Pese a todo esto, ha conseguido llegar al concurso con las cosas fuera de él más o menos solucionadas, incluida una supuesta reconciliación con su madre.

José María Almoguera estalla en lágrimas en la casa de Gran Hermano DÚO: "Se lo tengo que agradecer mucho a su madre" / Telecinco

A Almoguera también se le ha podido ver su lado más personal en los pocos días que van de concurso, al igual que el de otros de sus compañeros. En unas fechas tan señaladas, la dirección del programa ha querido compartir un regalo con ellos. "Tenemos una sorpresa, algunas veces llegan los Reyes y los deseos que uno tiene se convierten en realidad, ahí escucharas un vídeo de tu hija para ti, ponte los cascos", señalaba Sobera a Ana Herminia, la primera en pasar por el confesionario.

"Estoy muy emocionada, gracias de corazón. Aquí es como si llevara más de un mes, todo se ve muy intenso. Esto me remueve todo", afirmaba la mujer de Ángel Cristo después de ver el emotivo mensaje. Otra de las que también ha llegado a las lágrimas ha sido Aurah Ruiz, después de ver a su hijo. "Está feliz y contento, dentro de poquito vamos a estar juntos", afirmaba la concursante.

Unos mensajes que eran privados y que solo podían ver y escuchar ellos. Uno que también se emocionó fue Manuel Cortés, asegurando que había recibido unas palabras de cariño de un ser querido muy cercano. "Tampoco lleva uno un tiempo aquí como para un drama tan grande, pero es inevitable, es sangre de mi sangre y parte de mi vida. Es una noche muy especial en la que ellos disfrutan mucho".

El momento más especial se ha vivido cuando José María Almoguera pasó por el confesionario. Con lágrimas en los ojos, el hijo de Carmen Borrego no podía contener la emoción. "No hay nada más bonito en este planeta, no me lo esperaba, se lo tengo que agradecer mucho a su madre. Es muy duro porque es una noche para los niños y se merecen toda la atención posible, no poder prestarle toda mi atención me cuesta, pero al final esto lo estoy haciendo para que él tenga un buen futuro y me quedo con esto", confesó.