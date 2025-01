Cayetano Rivera sorprende con su opinión sobre la polémica de Lalachus y el ‘Grand Prix’: “Supongo que lo que j*** y cansa a la gente es que las ‘bromas’ siempre las hagan los mismos"

El 2025 ha entrado por todo lo alto con la polémica de la estampida de Lalachus en las Campanadas 2024 de TVE. La estampa que la colaboradora de La Revuelta sacó de María Fernanda, la vaquilla del Grand Prix, ha enfadado tanto a algunos sectores de la población que algunos grupos, como Hazte Oír o Abogados Cristianos van a demandar a las partes implicadas por “un posible delito de odio y contra los sentimientos religiosos”.

Cayetano Rivera sorprende con su opinión sobre la polémica de Lalachus y el ‘Grand Prix’: / TVE

Sin embargo, en las redes sociales nos encontramos con diversas opiniones acerca del comportamiento y gesto que tuvo Lalachus, y uno de ellos ha sido Cayetano Rivera, que no ha dudado en pronunciarse e intentar echar un poco de agua al fuego con un mensaje sorprendente. “No creo que la polémica que se ha generado en torno a la estampa del Sagrado Corazón de Jesús que sacaron en La 1 en fin de año sea para tanto. No está de más relajar un poco el tono sobre la religión en un momento donde los islamistas radicales abusan, violan y matan en nombre de ‘Dios’”, ha comenzado el torero, dejando claro que no se siente indignado por la escena.

Asimismo, más tarde ha tratado de explicar por qué considera que se ha producido esa reacción por parte de un sector de la población. “Supongo que lo que jode y cansa a lagente es que las ‘bromas’ siempre las hagan los mismos y solo en un sentido”, ha proseguido antes de lanzar el dardo de turno al Gobierno. “No esperéis que este Gobierno incompetente, sobre todo en conciliar al pueblo, haga nada por rebajar la tensión sino todo lo contrario”, ha zanjado.

En los comentarios ha habido reacciones de todo tipo. Desde personas que aplauden su discurso hasta otras que le recuerdan que “en nombre de la relación católica es donde más se ha asesinado a personas” durante la Edad Media. Otros, por supuesto, también le recuerdan otras estampitas de corte deportivo o político, como las de Casillas, Alonso o Isabel Díaz Ayuso con las que nadie se sintió ofendido.