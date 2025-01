Terelu brota en ¡De Viernes! y amenaza al programa: "No sigamos por ahí"

El pasado viernes, el primogénito de Carmen Borrego, José María Almoguera, acudió a ¡De Viernes! para hablar de la tensa relación que mantiene con su madre y su futura participación en Gran Hermano Dúo.

De hecho, se prevé que Almoguera sea uno de los concursantes sorpresa y estrella del reality de Zeppelin. En la casa de Guadalix se encontrará con Jeimy Báez, que fue novia de Carlo Costanzia antes de que el actor comenzase una relación con Alejandra Rubio, su prima. Sin embargo, la tensión se disparó en plató tras un comentario lanzado por el colaborador de ¡De Viernes!, José Antonio León.

"No sigamos por ahí. Mi hija no tiene nada que ver con esta persona”

"Es una archienemiga de las Campos” pronunciaba José Antonio León en plató, comentario no le hizo ni pizca de gracia a Terelu Campos, que se revolvió contra el que fue reportero de Sálvame: "¿Qué tiene que ver esa persona con mi hija? ¡Cero patatero!", exclamó con enfado la madre de Alejandra Rubio.

Sin embargo, León no se achantó y aseguró que Alejandra Rubio podría estar inquieta con el hecho de que Jeimy Báez hable sobre ella y sobre su relación fallida con Carlo Costanzia. Ante esto, Terelu le paró los pies a su compañero: "No sigamos por ahí. Mi hija no tiene nada que ver con esta persona, ni se ha pronunciado en la vida sobre esta persona", afirmó Campos saliendo en defensa de su hija. "Esta persona (Jeimy Báez) no tiene nada que ver con la vida de Alejandra. Mi hija jamás la ha nombrado, la ha cuestionado o ha dicho absolutamente nada sobre ella. ¿Queda claro?", le preguntó Terelu a José Antonio León. Pero el colaborador andaluz no dejó el tema de lado, ya que le preguntó a su compañera si le molestaría que Jeimy contase en GH Dúo que estuvo con Carlo Costanzia cuando este comenzó a salir con Alejandra Rubio.

"¡Vamos a seguir por ahí, venga! ¡Venga, sigamos!", exclamó Terelu, visiblemente molesta por las insinuaciones de José Antonio León. Aunque el colaborador andaluz siguió en sus trece: "Si es que es obvio. Jeimy es una chica que rellena contenido hablando de vuestra familia y de Carlo Costanzia", sentenció León, provocando que Terelu estallase contra él. "¡¿Pero qué va a hablar de mí una persona que no me ha visto en su puñetera vida?! Que yo no me llamo Costanzia, me llamo Borrego Campos", le espetó con gran enfado Terelu a José Antonio León. Ante la imposibilidad de llegar a un punto en común, Beatriz Archidona paralizó la discusión y continuó con la entrevista a José María Almoguera.