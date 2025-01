La noticia ha caído como un jarro de agua fría en el mundo de la televisión y no se habla de otra cosa: el despido fulminante de Isabel Rábago de Telecinco. Según informaban, el grupo audiovisual decidía prescindir de los servicios de la colaboradora de Vamos a ver tras “no superar el filtro” siendo “descartada su participación” en este 2025.

El adiós llegó en el año en el que la periodista gallega cumplía una década de servicio con Mediaset, siendo una de las periodistas protagonistas de la crónica rosa. De hecho, la que fuEra Miss Cantabria incluso se atrevió a participar en algunos realities de la casa como Supervivientes 2015 y Secret Story dejando de lado su rol como tertuliana.

Kiko Matamoros fulminante con el despido de Isabel Rábago en Telecinco: “Lo que tiene es suficiente personalidad para no obedecer como un borrego determinadas líneas editoriales” / Telecinco

Lo cierto es que son muchos los que creen que la salida de la colaboradora de Vamos a ver está relacionada con sus últimos encontronazos en directo con otros compañeros del programa y con el mismísimo Joaquín Prat. Todo ello por el tratamiento mediático que se le ha dado a Bárbara Rey a la que Rábago defiende a capa y espada.

“Lo que es suficiente personalidad para no obedecer como un borrego determinadas líneas editoriales”

El colaborador de Ni que fuéramos shhh ha aprovechado su participación en el programa de canal TEN para arrojar nuevos detalles sobre esta decisión tan inesperada por todos. El televisivo no cree en absoluto en la versión ofrecida de que Isabel Rábago “no pasó el filtró”: “El filtro de la cadena no sé cuál es. Me cuesta mucho trabajo pensar que Mediaset se pueda permitir el lujo de prescindir de una de las mejores colaboradoras del corazón que ha dado este país”.

“Lo que tiene Isabel es suficiente personalidad para no obedecer como un borrego determinadas líneas editoriales”, añade Kiko Matamoros. Y no solo eso. También deja claro que la periodista “estaba demasiado harta” de muchas cosas: “Estaba bastante desencantada no solo con los directivos de la cadena, sino con algunos compañeros”.