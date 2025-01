Tras el parón navideño, la cadena TEN regresó con su programa estrella Ni que fuéramos shhh el pasado viernes. La primera intervención del año de los colaboradores del Canal Quickie estaba marcada por una misión muy especial: cocinar un roscón de reyes, un dulce típico de la fehca en la que nos encontramos.

De hecho, el plato tenía un doble significado: que celebrar el 87 cumpleaños de Juan Carlos I, el rey emérito, que los cumple este domingo 5 de enero, tal como recordaba Javier de Hoyos, conductor del programa tras la ausencia de María Patiño.

El consejo de Belén Esteban al rey emérito por su cumpleaños: “Haga otra fiesta en Abu Dabi, que eso que se lleva” / TEN

“¿Lo vas a felicitar, Belén?”, preguntaba David Valldeperas, el director del nuevo Ni que fuéramos shhh. “Yo no tengo contacto con este señor”, reconocía la antaño conocida como princesa del pueblo. Sin embargo, los presentes le invitaron a felicitarle desde el programa, porque “te puede ver desde aquí, se lo puedes decir ahora”.

“Bueno, rey emérito. Cositas mal, cositas mal. Pero a todo el mundo hay que felicitarle, y un feliz cumpleaños yo desde aquí sí que le mando. Aunque haya muchísimas cosas que… Yo era muy suya, muy suya”, decía en tono de reproche la colaboradora.

El consejo de Belén Esteban al rey emérito por su cumpleaños: “Haga otra fiesta en Abu Dabi, que eso que se lleva” / TEN

Asimismo, el director del programa, David Valldeperas, interrumpía el discurso de la colaboradora para colocar un maro alrededor de la cara de ella, con el objetivo de darle una estás aún más navideña. “Don Juan Carlos, yo era muy suya. Este señor que tengo a la derecha (Kiko Matamoros) lleva años diciéndome que tiene engañada. Pero yo últimamente, con todo lo que he visto de Corina, de Bárbara Rey, lo que he escuchado, le tengo que decir que … bueno. Pero creo que un feliz cumpleaños si es su cumpleaños” decía la colaboradora de Ni que fuéramos shhh.

El consejo de Belén Esteban al rey emérito por su cumpleaños: “Haga otra fiesta en Abu Dabi, que eso que se lleva” / TEN

Para finalizar, concluyó :"le deseo que se lo pase bien, y qué quiere que le diga. Matamoros me va a poner verde. Usted el año pasado una fiesta, pues a otra fiesta en Abu Dabi, que eso que se lleva”.

“Yo pienso que el rey ha hecho cosas malas, pero si me preguntas cuántas buenas ha hecho, te puedo decir que muchas

Cabre recordar, que durante la época del programa Sálvame en Telecinco, Belén esteban defendió en numerosas ocasiones veces al rey Juan Carlos I, postura que nunca llegaron a entender sus compañeros y que la llevo a enfrentarse a ellos: “Yo pienso que el rey ha hecho cosas malas, pero si me preguntas cuántas buenas ha hecho, te puedo decir que muchas. Sobre todo llevar a España por bandera, sobre todo la democracia". Y aseguró también que a ella le duele decir que el rey ha hecho cosas mal porque “me siento monárquica, me gusta España y me gusta la monarquía. El rey Juan Carlos me ha gustado mucho, y ahora Felipe”.