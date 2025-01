Christian Gálvez se posiciona con Isabel Díaz Ayuso: “Estoy de acuerdo con ella: se quieren cargar la Navidad”

En los últimos días, Christian Gálvez se ha convertido en uno de los temas de conversación de las redes sociales debido a una entrevista que ha ofrecido al medio El Español. En ella, el presentador de Mediaset se posiciona del lado presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quién afirma que “quieren acabar con la fiesta de la Navidad”.

“Creo que hay intereses en politizar la Navidad. ¿Qué coño? Sí, sí, claro que se quieren cargar la Navidad. Estoy de acuerdo con Ayuso. Me mojo. Sí. Que piensen de mí lo que les dé la gana”, dice el presentador de Telecinco, pareja de la también conductora de la misma cadena Patricia Pardo. “Se quiere instrumentalizar la Navidad. A ver, al otro lado del charco hay gente que empieza la Navidad en octubre. Es un instrumento político y competitivo a ver quién pone el árbol más grande y las luces más bonitas. Y se pierde la esencia de todo esto”, agrega.

Sin embargo, es optimista: “No lo van a conseguir, porque la Navidad es indestructible. Por la sencilla razón de que llevamos 2.000 años. Yo creo, y al que no cree, no voy a intentar convencerle de que crea, pero le diré ‘si para ti es un cuentito, es el cuentito más bonito que se ha contado jamás’. Y es el cuentito más arraigado, aunque fuese mentira”.

“Yo le dedico tiempo al amor”

En la entrevista, también ha tenido tiempo para hablar de su sonada separación de la gimnasta, Almudena Cid, y su actual matrimonio con la periodista, Patricia Pardo, con quien ha sido padre de Luca, que acaba de cumplir un año. El presentador revela que pasó momentos muy duros y perdió la fe en el amor. “Al final mi relación fue pública y mi separación fue pública, y depende de quién cuente la historia, hay unos malos u otros. Si te cuento las cruzadas desde el punto de vista de los cristianos o de los árabes…, vamos a tener un problema”. Y da la razón de por qué no quiere dar su versión: “Porque soy feliz. Yo le dedico tiempo al amor. He ganado. Pero no contra nadie, sino conmigo, con mi tranquilidad, con mi paz maravillosa”.

De hecho, el presentador se ha atrevido a dar una serie de claves para que las relaciones funcionen: “En el amor tiene que haber amor, respeto, admiración y apoyo. Lo siento, sé que no suena muy romántico y que a veces tiene una connotación negativa, pero tiene que haber sacrificio. Porque para amar a alguien y para ser amado tienes que entregarlo todo”.

Un cóctel que él parece haber encontrado en su compañera de cadena: “Con Patricia fue una aparición mariana. Es como si yo fuese María Magdalena y se me presentara Jesús en el Santo Sepulcro y me dijese: ‘Diles a tus colegas que te has enamorado’. Y luego todo sucedió a fuego lento, a pesar de las mierdas que se han contado. Yo venía de una ruptura muy pública con…, mucha opinión pública, por decirlo de manera políticamente correcta, y mi pareja venía de un divorcio mucho más lejano, pero venía con dos niñas. Y el mayor acto de generosidad que tuvo mi pareja fue presentarme a sus hijas. No me puedes presentar a tus hijas si no estás enamorada”.