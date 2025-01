Después de dejarse ver en casa de su hija atendiendo a sus necesidades tras dar a luz a su primer hijo en común con Carlo Costanzia, Terelu Campos ha reaparecido ante las cámaras un viernes más en las inmediaciones de Telecinco.

La colaboradora de televisión se ha mostrado parca en palabras cuando se le ha preguntado por lo especial que va a ser este año el Día de Reyes y ha confesado que su nieto "es muy pequeñito todavía".

Terelu reaparece tras ser abuela con un contundente mensaje: "Lo único que me importa" / Telecinco

Eso sí, ha comentado que lo único que le ha pedido a este nuevo año es "salud, que mi niña esté bien y su bebé" porque "es lo único que me importa en la vida"... y ha explotado cuando se le ha informado que las quinielas que han hecho de su año no son muy positivas: "No veo ninguna imbecilidad de esas".

Por último, sobre la entrada de su sobrino, José María Almoguera, en 'GH DÚO', Terelu solo ha confirmado que "evidentemente" es su ganador y sobre el conflicto con su madre ha explicado que "yo no tengo mucho más que añadir, lo que ha dicho él, todo volverá a la normalidad".

Las duras palabras de Jordi González

El programa ‘D Corazón’ del pasado sábado 28 de diciembre estuvo marcado por un inesperado momento de tensión cuando Jordi González hizo una declaración que sorprendió a todos. Al regresar de un vídeo donde se mostraba a Terelu Campos respondiendo a una reportera, González lanzó un comentario que no pasó desapercibido: “Nos acordamos de cuando eras simpática, y cuando eras amable. ¿Qué te está pasando?”

El momento ocurrió mientras el programa analizaba cómo estaba viviendo la familia Campos estas fiestas navideñas, especialmente después del nacimiento del primer nieto de Terelu este mes de diciembre. La hija de la colaboradora, Alejandra Rubio, fue madre recientemente, y los medios no han dejado de seguir de cerca a la familia. Sin embargo, la reacción de Terelu al ser preguntada por su nieto dejó a más de uno con la boca abierta.

En el vídeo emitido por el programa, la reportera quiso saber a quién se parecía el bebé, pero Terelu zanjó la conversación de forma tajante: “No tengo nada que decir. No voy a contestar a nada, ya lo sabéis. Solo hablaré de mi vida, de la mía”.

Al regresar al plató, Jordi González aprovechó para hacer su comentario sobre lo sucedido. Mirando a Terelu, dijo sus palabras de manera directa, mientras que el resto del equipo prefirió no intervenir. El programa continuó sin ahondar más en el tema.