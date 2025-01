El veterano actor Antonio Resines ha sido el último en pronunciarse sobre la "guerra" entre David Broncano y Pablo Motos, en la que el primero acusó al segundo de presionar a los invitados para que prioricen su paso por El hormiguero antes de acudir a La Revuelta.

Resines sale en defensa de Broncano y niega vetos de 'El hormiguero': "Conmigo no se atreven" / Antena 3

Asimismo, Resines quién ha trabajo con ambos como colaborador, asegura no haber experimentado esta situación en carne propia. "A mí no me han obligado a nada, conmigo no se atreven", declaró con sorna en una entrevista concedida a El Mundo, consciente del peso mediático de su figura.

El actor, conocido por su estilo directo y directo a la hora de pronunciarse sobre cualquier asunto, quiso quitar hierro al enfrentamiento entre los dos programas más vistos de la televisión en nuestro país: "Yo en los dos programas he colaborado, he dejado de colaborar y he vuelto a colaborar, así que no pasa nada", destacó, subrayando que cualquier conflicto se puede resolver si existe voluntad para ello. Aunque afirma llevarse bien con ambos formatos, reconoce que “últimamente” ha reducido su participación en El Hormiguero.

Una polémica politizada

"Se ha politizado esa guerra y es un poco absurdo porque ni un programa es tan de izquierdas como dicen, ni el otro tan de derechas como dicen", reflexionó el actor acerca de la rivalidad de Broncano y Motos.

A pesar de los rumores y de todo lo dicho por ambos presentadores sobre sus tensiones, el actor mantiene una visión pragmática sobre su presencia en ambos espacios: "Yo voy a ir a los dos sitios porque me conviene", declaró Resines, quien detalló la importancia de promocionar proyectos en programas con gran audiencia.

Según sus cálculos, la exposición mediática puede traducirse en un impacto directo en taquilla. "Con que el 1% vaya al cine a ver la película, tienes 40.000 personas y ya te han hecho el fin de semana".

“El despilfarro de dinero público es una tontería”

Del mismo modo, Resides aprovechó la oportunidad de la entrevista para salir en defensa de Broncano y del coste asociado a su fichaje e incorporación a RTVE: "Todo lo que se dice de que pagar a Broncano es un despilfarro de dinero público es una tontería", criticó, explicando que los medios, tanto públicos como privados, manejan presupuestos similares y reciben ayudas gubernamentales.

El actor también quiso poner en valor sus resultados en estos primeros meses en la cadena pública: “En el caso de Pablo ya estaba demostrado que valía lo que se le paga y en el de Broncano ha tardado muy poquito en demostrarlo también”, afirmó, aludiendo al éxito de audiencias que La Revuelta ha logrado para RTVE, elevando su access prime time hasta conseguir liderar su franja de emisión. Para Resines, la existencia de ambos programas representa una gran ventaja. "Bienvenida sea La Revuelta y bien mantenido sea El Hormiguero, porque ahora tengo dos sitios a los que ir en vez de solo uno", concluyó con sorna, consciente del trabajo y la promoción que puede sacar de ambos productos.