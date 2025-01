El mensaje "in extremis" de Carmen Borrego a Almoguera antes de entrar en 'GH Dúo'

La reconciliación con su madre Carmen Borrego ha sido el mejor regalo de José María Almoguera antes de mudarse temporalmente a Guadalix. El nieto de María Teresa Campos se atreve con su primer reality dispuesto a dejar claro que su único mérito para ser famoso no es haber atacado a su familia en los últimos tiempos.

Almoguera entró en 'GH DÚO' recibiendo un mensaje sorpresa de su madre Carmen Borrego que no esperaba. El joven ha confesado que el conflicto de su madre comienza "por una exclusiva que hizo mi madre cuando mi exmujer estaba embarazada" y que lo que más le ha dolido por su parte es que "no ha parado esos silencios que han dado a entender que no he sido un buen hijo".

No obstante, el nieto de María Teresa Campos ha asegurado que la reconciliación con su madre va por buen camino.

En su estreno en Gran Hermano, Almoguera se acordaba de María Teresa Campos: "Espero que mi abuela esté orgullosa y me vea guapo". Después, Carmen Borrego aparecía en la pequeña pantalla para desearle a su hijo "lo mejor, sé que la gente entenderá como eres, me hubiese encantado que antes de entrar nos hubiésemos dado ese abrazo tan esperado".

Unas palabras que confirmaban lo que José María ya había comentado: la despedida con ella ha sido por teléfono esta misma mañana antes de que le quitasen el móvil. "Aquí, sabes que te espero, que te quiero y que te amo", decía Carmen Borrego.

Terelu Campos, enfadada con José Antonio León

Por otro lado, José Antonio León hablaba hace unos días en '¡De viernes!' sobre la posibilidad de que Jeimy entrase en 'GH DÚO' para hablar de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, sobre todo de algo que se dijo ya en un pasado: que el modelo había solapado su relación con la concursante y la joven.

Unas palabras que parecen no haber sentado nada bien a Terelu Campos, que este viernes le recriminaba a su compañero lo que dijo sobre su hija: "A mí lo que me molestó es que, para mí, tú, te he considerado mi amigo y que hicieras la frase 'igual entra para decir que compaginó la relación con ella y con Alejandra'".

A Terelu le parece "innecesario" que "un amigo mío, no compañero, un amigo mío diga eso cuando mi hija acaba de parir hace veinte días porque de un amigo no lo espero", confesaba la colaboradora. Además, le decía: "Tú sabes muy bien puntos de mi vida personal que otros compañeros no saben porque no tienen ese grado de amistad y que lo hiciera alguien a quien he considerado amigo me parece innecesario".