Mediaset ha comenzado el año realizando numerosos cambios en su plantilla. Tras las bajas audiencias de los últimos meses, el grupo audiovisual sigue buscando la fórmula perfecta para reconquistar a los espectadores que durante años convirtieron a Telecinco en la cadena líder y que ahora ha quedado relegada a la tercera posición por detrás de Antena 3 y TVE.

En los últimos años, son numerosos los rostros que han sido despedidos, desde colaboradores de Sálvame hasta Alba Carrillo o Rocío Carrasco, entre otros. Una larga lista a la que se suma Isabel Rábago.

Isabel Rábago, despedida fulminantemente de Telecinco / Telecinco

La periodista gallega, que hasta ahora había ejercido de tertuliana en espacios como Vamos a ver o El programa de Ana Rosa y que incluso se animó a participar en varios realities de la casa como Supervivientes y Secret Story, se ve obligada a abandonar Mediaset después de más de una década de servicio.

“En el listado final de los tertulianos de 2025 no aparece Isabel Rábago, que no logró superar el filtro y su participación ha sido descartada”, según publica el informe. Una decisión que estaría ligada a los últimos encontronazos que ha tenido la colaboradora con otros compañeros (uno de los más sonados fue el que tuvo con Joaquín Pratt), y el tratamiento mediático que se le ha dado a Bárbara Rey

”Soltad a los perros porque me he escapado”

De hecho, poco antes de que saliera a la luz el despido fulminante de Isabel Rábago en Telecinco, la televisiva realizaba una publicación en sus redes sociales que ahora cobra más sentido que nunca. En su cuenta de Instagra, la periodista ha compartido un breve vídeo con imágenes suyas en Telecinco que acompaña con un verso de una canción de Arde Bogotá. ”Soltad a los perros porque me he escapado”, escribe haciendo alusión al tema ‘Los perros’ de la popular banda.

Isabel Rábago llevaba ligada al grupo de Fuencarral desde el año 2010, cuando empezó a colaborar en Enemigos íntimos tras poner fin a su etapa en Antena 3. No fue hasta su participación en Supervivientes 20215 cuando se asentó como colaboradora habitual de los programas más exitosos de la cadena que en su día lideró Paolo Vasile.